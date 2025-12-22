Samsun'da Müzeler 2025'te 600 Bini Aştı: Ziyaretçi Sayısı Yüzde 27,3 Arttı

Samsun'da müzeler 2025'te 600 bini aştı

Samsun kentinde, Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki farklı temalardaki 6 müze 2025 yılında bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısını yüzde 27,3 artırarak 600 bini aşkın ziyaretçiye ulaştı. Kent yönetimi, turizmde sürdürülen çalışmalarla şehrin değerlerini geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyor.

Ziyaretçiler için tarihi ve kültürel bir deneyim

Samsun, Kurtuluşa giden ilk adımın atıldığı şehir olarak müzeleriyle geçmişi yansıtıyor ve ziyaretçilere yaşayan bir tarih deneyimi sunuyor. Yıl boyunca turizm rotalarının durakları arasında yer alan müzeler arasında Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Samsun Kent Müzesi, Havza Atatürk Evi, Bafra Tütün Müzesi, Alaçam Mübadele Müzesi ve Amazon Köyü bulunuyor.

Tematik çeşitlilik ilgi çekiyor

Farklı temalardaki bu müzeler, ziyaretçilerini şehrin tarihine, kültürüne ve sanatına tanıklık etmeye davet ediyor. Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatan, hem Samsun’un hem de Türkiye’nin simge tarihi mekanlarından biri olarak yıl boyunca binlerce tarih meraklısını ağırladı. Havza Atatürk Evi ise ziyaretçilere Milli Mücadele ruhunu yakından hissetme fırsatı sundu. Bafra Tütün Müzesi; tütünün Samsun’un ekonomik ve sosyal hayatındaki yerini gözler önüne sererken, Alaçam Mübadele Müzesi göç ve mübadele döneminin izlerini aktarıyor. Amazon Köyü ise tarih ile mitolojiyi buluşturan farklı bir deneyim sunuyor.

Halit Doğan ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Şehrimiz turizmin her alanında önemli zenginliklere sahip. Doğa, tarih, kültür ve nicesi Biz en başından bu yana Odak Samsun diyerek turizmde yeni bir soluk kazandırmak adına yola koyulduk. Turizmin her alanında ivme yukarıyı göstersin istiyor, bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müzelerimiz de şehrimizin tarihini ve kültürel değerlerini yansıtan önemli unsurlarımız. Samsun her alanda olduğu gibi müzeler noktasında da zengin bir şehir. Büyükşehir sorumluluğunda bulunan müzelerimizi bu yıl 600 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bu rakam, şehrin kültür turizmine olan ilgisinin giderek arttığını, Samsun’un kültür turizminde de yükselen bir marka olduğunu gösteriyor. Odak Samsun diyerek çıktığımız yolda turizmin her başlığında, doğal güzelliklere sahip tüm destinasyonlarımızda, tarihi ve kültürel tüm mekanlarımızda rakamları artırmakta kararlıyız”.

Yetkililer, müzelerin yıl boyunca kapsamlı tanıtım ve etkinlik programlarıyla ziyaretçi sayısını artırmaya devam edeceğini belirtiyor. Samsun'un zengin kültürel mirası ve tematik müzeleri, kentin turizm potansiyelinin yükselmesinde önemli bir rol oynuyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUMLULUĞUNDAKİ MÜZELERİ 2025 YILINDA 600 BİNİ AŞKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ.