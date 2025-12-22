DOLAR
Merkezefendi Buz Pateni Pisti Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Merkezefendi Kültür Merkezi yanındaki Buz Pateni Pisti, sokak lezzetleri ve lunaparkla gençlerin ve ailelerin yeni buluşma noktası oldu; pist Mart’a kadar her gün 12.00-22.00 açık.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:18
Merkezefendi Buz Pateni Pisti Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Merkezefendi Buz Pateni Pisti Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Merkezefendi Belediyesi, Merkezefendi Kültür Merkezi yanında açtığı Buz Pateni Pisti ile çocuklar ve gençler için yeni bir buluşma alanı yarattı. Açılışın ardından alan, vatandaşların yoğun ilgisini çekti ve kısa sürede bölgenin sosyal merkezi haline geldi.

Festival Alanı ve Etkinlikler

Geniş pistte çocuklar buz pateni yapmanın keyfini sürerken, çevrede kurulan sokak lezzetleri, lunapark ve alışveriş stantları ailelere de alternatifler sunuyor. Yiyecek-içecek kioskları ve çeşitli stantlarla zenginleştirilen alanda her yaştan ziyaretçi keyifli vakit geçiriyor.

Giriş Saatleri ve Davet

Etkinlik alanı, ziyaretçilere Mart ayına kadar her gün 12.00 - 22.00 saatleri arasında açık. Merkezefendi Belediyesi, çocukların sosyal ve sportif aktivitelerle buluşabileceği güvenli ve eğlenceli mekanlar oluşturmayı hedefliyor.

Başkanın Açıklaması

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise şu ifadeleri kullandı: "Merkezefendi’mizde 7’den 70’e Kış Festivali alanımızda sevdiklerimizle birlikte keyifli vakit geçiriyor, festivalimizin tadını çıkarıyoruz. Çocuklarımızın sosyal aktivitelerle vakit geçirebileceği, spor yaparak eğlenebileceği alanlar sunmak bizim için çok önemli. Buz Pateni Pistimize gelen çocuklarımıza ve ailelere eşlik ederek bu keyfe hep birlikte ortak olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk görülmeye değer. Çocuklarımız eğlenirken, ailelerimizin de keyifle vakit geçirebilmesi için sokak lezzetleri, lunapark ve alışveriş stantlarıyla alanı daha da renklendirdik. Pistimiz 12.00 - 22.00 saatleri arasında her gün Mart ayına kadar açık olacak. Tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi bekliyoruz"

