Behzat Ç dizisinin yeni sezonu Etimesgut'ta çekilecek!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde rekor oyla seçilerek ilçenin ilk CHP'li belediye başkanı olan Erdal Beşikçioğlu, merakla beklenen sorulara yanıt verdi.



Başrolünde yer aldığı ve sezon arası verilen Behzat Ç dizisinin geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Beşikçioğlu, dizinin yeni sezonunun Etimesgut ilçesinde çekileceğini duyurdu. 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi' adıyla yeni sezonunun çekileceğini belirten Beşikçioğlu, hayranların uzun süredir beklediği diziye yeni bölümlerle geri döneceklerini ifade etti. Beşikçioğlu merak edilen soruya cevap verdi;

- Herkes merakla Behzat Ç.'yi bekliyor yeniden çekilecek mi?

+ Evet... Tabii ki gelecek efendim hem de Etimesgut halkımızla beraber çekeceğiz inşallah. İlçemizde çekeceğiz onu. Her sokağında her bir caddesinde bu film setini görecekler biz orada yaşayan vatandaşlarımızdan yardımcı oyuncuların kadrosunu oluşturacağız ilçemizde tuhaf bir etkileşim yaşanacak. Bu da daha önce hiçbir belediye de olmayan bir etkileşimler.

Ben arkadaşlara şunu söyledim şu ana kadar öğrendiğiniz, gördüğünüz, algıladığınız belediyecilik anlayışını lütfen bir kenara bırakın şimdi bambaşka bir belediyecilik anlayışıyla karşılacaksınız bildikleriniz size yardımcı olsun ama öğrenmeye de açık olun dedim. Bakalım bu süreç içerisinde göreceğiz nereden nereye evrileceğiz.