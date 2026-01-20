Beyağaç'ta Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği 29 Ocak'ta

Denizli Büyükşehir ve Beyağaç Belediyeleri ortaklığında düzenlenen Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği, 29 Ocak'ta Mehmet Yüksel Salonu'nda 19.00-22.00 arasında gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:15
Denizli Büyükşehir ve Beyağaç Belediyeleri'nden eğlence dolu akşam

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Beyağaç Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Yarıyıl Tatili Çocuk Şenliği, 29 Ocak Perşembe günü Beyağaçlı çocuklarla buluşacak.

Etkinlik, Beyağaç Belediyesi Mehmet Yüksel Salonu'nda 19.00 - 22.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek ve yarıyıl tatiline renk katacak.

Çocuklar için özel olarak hazırlanan programda; çocuk tiyatrosu, palyaço ve maskot gösterileri, planeteryum etkinliği, yüz boyama çalışmaları ile pamuk şeker ve popcorn ikramları yer alacak. Birbirinden eğlenceli aktivitelerle minikler keyifli anlar yaşarken, aileler de bu mutluluğa ortak olacak.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün etkinlikle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Denizli Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle çocuklarımız için neşe dolu bir organizasyon hazırladık. Yoğun bir eğitim döneminin ardından çocuklarımızın yüzünde tebessüm oluşturacak bu şenlikte, hep birlikte güzel hatıralar biriktireceğiz. Tüm çocuklarımızı ve değerli ailelerini şenliğimize davet ediyorum"

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

