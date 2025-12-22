DOLAR
Çankırı Turist Kafilelerinin Yeni Rotası: Müzeler ve Tuz Mağarası

Çankırı, müzeleri, tarihi ibadethaneleri ve Tuz Mağarası ile turist kafilelerinin rotası oldu; Samsun'dan gelen 40 kişilik kafile kenti keşfetti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:13
Kültürel ve doğal zenginlikler ziyaretçileri cezbediyor

Son dönemde turist kafilelerin rotası haline gelen Çankırı, müzeleri, tarihi ibadethaneleri ve Tuz Mağarası ile büyük beğeni topluyor.

Turizm şirketleri tarafından düzenlenen kafile turlarıyla farklı illerden gelen vatandaşları ağırlayan şehir, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Samsun’dan Çankırı’ya gelen 40 kişilik yerli turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Kafile, ilk olarak Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Araştırmacısı Erol Bayır’ın eşliğinde müzeleri gezerek kentin köklü tarihine tanıklık etti.

Ardından dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarasını ziyaret eden vatandaşlar, şehrin ibadet yerleri ve termalini gezip yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

