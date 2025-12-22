Çankırı Turist Kafilelerinin Yeni Rotası: Müzeler ve Tuz Mağarası

Kültürel ve doğal zenginlikler ziyaretçileri cezbediyor

Son dönemde turist kafilelerin rotası haline gelen Çankırı, müzeleri, tarihi ibadethaneleri ve Tuz Mağarası ile büyük beğeni topluyor.

Turizm şirketleri tarafından düzenlenen kafile turlarıyla farklı illerden gelen vatandaşları ağırlayan şehir, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Samsun’dan Çankırı’ya gelen 40 kişilik yerli turist kafilesi, kentin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldı.

Kafile, ilk olarak Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Araştırmacısı Erol Bayır’ın eşliğinde müzeleri gezerek kentin köklü tarihine tanıklık etti.

Ardından dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olan Tuz Mağarasını ziyaret eden vatandaşlar, şehrin ibadet yerleri ve termalini gezip yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

SAMSUN’DAN ÇANKIRI’YA GELEN 40 KİŞİLİK YERLİ TURİST KAFİLESİ, MÜZELERİ, İBADET YERLERİNİ VE DÜNYANIN EN BÜYÜK TUZ MAĞARALARINDAN BİRİNİ GEZEREK KENTİN TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNE HAYRAN KALDI.