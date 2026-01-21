Burhaniye’de Berberler ve Kuaförler Odası’nda Şükrü Softa Güven Tazeledi

Genel Kurul Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi

Burhaniye ilçesinde Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu, Reha Yurdakul Kültür Merkezinde yapıldı. Genel kurulda eski başkan Şükrü Softa güven tazeledi.

Genel kurula Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Belediye Meclis Başkan Vekili Tarık Erdil ile Belediye meclis üyesi Murat Dinçer de katıldı.

"Reha Yurdakul Kültür Merkezi’mizde gerçekleştirilen Burhaniye Berberler ve Kuaförler Odası Olağan Genel Kurulu’na, Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler ve Belediye Meclis Üyemiz Murat Dinçer ile birlikte katıldık. Divan Başkanlığını yürüten Burhaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanımız Hasan Bayram’ın yanı sıra, berber ve kuaför esnafımızın katılımıyla gerçekleşen genel kurulda, camiamızın heyecanına ortak olduk. Gerçekleştirilen Genel Kurulun Burhaniye’mize ve berber-kuaför esnafımıza hayırlı olmasını diliyor; güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen Oda Başkanımız Şükrü Softa ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Birlikte, Burhaniye’miz için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" sözlerine yer verdi.

KATİLANLAR