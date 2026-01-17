Burhaniye'de Eski Halılara Yeni Hayat: Handan Hasgül'ün Atölyesi

Balıkesir Burhaniye'de Handan Hasgül, Kavakdibi Caddesi'ndeki atölyesinde eski halı ve kilimleri yastık, kırlent ve rengarenk puflara dönüştürüp iç piyasaya ve yurt dışına satıyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 15:29
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:01
Eski halılar ekonomiye kazandırılıyor

Balıkesirin Burhaniye ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Handan Hasgül, çöpe gitmek üzere olan eski halı ve kilimleri değerlendirmek için Kavakdibi Caddesinde kurduğu atölyede üretime başladı.

Atölyede üretim ve ürün çeşitleri

Hasgül, eski halı ve kilimlerin sağlam kısımlarını ayırarak bunlardan yastık ve kırlent üretiyordu; şimdi ise rengarenk puflar yapıyor. Ürünler hem iç piyasada ilgi görüyor hem de yurt dışına gönderiliyor.

Atölyede; sökülen, güve görmüş veya fare zararına uğramış kilimler dikkatle inceleniyor, sağlam parçalar ayrılıp yeniden tasarlanıyor. Elde edilen parçalar otel ve kafe gibi mekanların dekorasyonunda da kullanılabiliyor.

Hasgül'ün sözleri

Handan Hasgül: Biz bu işe halı kilim satarak başladık. Daha sonra sökülen, güve giren ve fare yemiş kilimleri değerlendirmeyi düşündük. Nasıl yapalım diye planladık. Erkek kardeşimle beraber çalışıyoruz. Puf yapmak geldi aklımıza. Hem kullanışlı olur, hem de değişik bir alternatif olur diye düşündük. Bunun öncesinde de kırlentler yapmıştık. Ve denedik. Güve yemiş olanları fare söküklerinden sağlam kısımlarını değerlendirip puf yaptık. Ve çok büyük ilgi gördü. İnsanların hoşuna gitti. Oteller ve kafeler dekorasyonda kullandılar. Yurt dışına satmıştık ama, hani bizim normal halkımız da çok ilgi gösterdi. Değişik geldi. Kilimleri farklı alternatiflerle kullanmak onlarında hoşuna gitti. Devam ediyoruz. Çok severek yapıyorum. Bir şeyler üretmek yenilemek topluma yeniden onları kazandırmak çok güzel. İnsanların severek kullandığını görünce çok mutlu oluyorum. Daha farklı şeyler tasarlamaya başlıyoruz. Büyük puflar tasarladık. Elime gecen her şeyi kullanmaya değerlendirmeye çalışıyorum. Olabildiğince kullanılır şekilde günümüze uyarlamaya çalışıyorum. Yeni nesilde çok sevdi. Çok mutluyum geriye dönüşlerden. İnşallah, hep devam eder böyle

Handan Hasgül'ün çalışması, atıl malzemelerin sürdürülebilir ve ekonomik ulaşılabilir ürünlere dönüştürülmesine örnek teşkil ediyor. Üretilen puf ve dekoratif ürünler, hem yerel halkın hem de ticari işletmelerin beğenisini kazanmış durumda.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

