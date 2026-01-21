Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edremit'te: Cumhuriyet Meydanı'nda Ziyaretçi Buluşması

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda dijital ve fiziksel materyallerle ziyaretçilere tarih yolculuğu sundu.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 09:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde yürütülen strateji belgesi ve eylem planı kapsamında, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Edremit ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan müze, dijital ve fiziksel materyalleriyle ziyaretçileri adeta bir tarih yolculuğuna çıkardı.

Açılış töreni

Edremit Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen müzenin açılış törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, ilçe protokol üyeleri, kurum amirleri ve Roman dernekleri temsilcileri katıldı. Programda milli birlik ve beraberlik mesajları verildi ve Çanakkale Zaferi'nin mirası katılımcılara detaylı şekilde aktarıldı.

Ziyaretçiler ve sergi

Ziyaretçiler arasında Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) bünyesinde eğitim gören kursiyerler, şehit yakınları, gaziler ile öksüz ve yetim çocuklar yer aldı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, özellikle gençler ve çocuklar o döneme ait hatıraları ve savaş objelerini yakından inceleme fırsatı buldu. Sergi, tarih bilincini tazeleyerek vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Amaç ve kapanış

"Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi" ve "I. Aşama Eylem Planı" çerçevesinde düzenlenen etkinlikle, toplumun tüm kesimlerinin kültürel ve tarihi değerlere erişiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Görsel bir şölen eşliğinde Çanakkale destanını anlatan Mobil Müze, gün boyu süren ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.

