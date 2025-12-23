DOLAR
Deliler Koğuşu Keçiören'de Sahnelendi: Tiyatro İzleyiciyi Güldürdü ve Ağlattı

Keçiören'de sahnelenen 'Deliler Koğuşu', iki perdeli oyunuyla izleyicileri güldürdü, ağlattı ve 17 yıllık Mümtaz öyküsüyle insan ruhuna dokundu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:02
Deliler Koğuşu Keçiören'de Sahnelendi: Tiyatro İzleyiciyi Güldürdü ve Ağlattı

"Deliler Koğuşu" Keçiören'de izleyicinin yüreğine dokundu

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda sahnelenen iki perdeden oluşan "Deliler Koğuşu" oyunu, izleyicilere hem düşündüren hem de derinden duygulandıran anlar yaşattı. Oyun, zaman zaman gülümseten sahneleri ve güçlü dramatik anlatımıyla salonu dolduranlardan yoğun tepki aldı.

Hayatın görünmeyen yönleri üzerine düşündürüyor

Keçiören Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahneye taşınan yapım, gerçek yaşanmışlıklardan ilham alan çarpıcı hikâyesiyle dikkat çekti. Yazarlığını ve yönetmenliğini Orhan Şeref Ayça'nın üstlendiği oyun, 17 yıl boyunca ruh ve sinir hastanesinde kalan Mümtaz'ın yaşamı üzerinden, aynı koğuşu paylaşan insanların öykülerini sahneye güçlü bir anlatımla taşıdı. Oyun, insan ruhunun derinliklerine inerek izleyicileri hayatın görünmeyen yönleri üzerine düşünmeye davet etti.

Sahnedeki performanslar büyük beğeni topladı

Oyunda rol alan Orhan Şeref Ayça, Tugay Tekeci, Başak Ayverdi, Selçuk Emiroğlu, Berra Akbağ, Damla Haylaz, Barış Savaşçı ve Nuray Tuncel sahnedeki etkileyici performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Salonda oyunun birçok anında gözyaşları görülürken, finalde yükselen alkışlar oyuncuların performansının ne kadar beğenildiğini ortaya koydu. İzleyiciler, oyunun hem gülümseten yanını hem de insanın iç dünyasına dokunan yönünü vurgulayarak sahnelenen hikâyenin uzun süre hafızalarından silinmeyeceğini belirtti.

Başkan Özarslan’a teşekkür

Keçiören Belediyesi'nin kültür ve sanata verdiği önemden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti. Sanatseverler, böylesine etkileyici bir oyunu ücretsiz izleyebilmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı ve emeği geçen tüm sanatçılara şükranlarını iletti.

