Derya Bedavacı Kapadokya'da: Marriott Otel'de Coşkulu Konser

Derya Bedavacı, Kapadokya'da Nevşehir Marriott Otel'de verdiği konserde yüzlerce dinleyiciyle buluştu; geniş repertuarı ve enerjik sahne performansıyla beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 00:50
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 00:50
Nevşehir Marriott Otel'de unutulmaz gece

Derya Bedavacı, Nevşehir’de bulunan Marriott Otel’de sahne alarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Marriott Otel, modern mimarisi ve şık atmosferiyle bu özel gecede yüzlerce davetliyi ağırladı. Salonu dolduran müzikseverler, sanatçının seslendirdiği eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahne repertuvarında Deme, Kavuşmalıyız, Naz Değil, Seni Seven Kimdi, Adaletsiz Seçim, Yok Bir Sitemim, Hep Mi Leyla, Çık Artık Aklımdan, Namerd Olayım, Ben İnsan Değil Miyim, Ama Geçecek, Kısmet Değilmiş Mutluluk, Canımın İçi, Kaç Kadeh Kırıldı, Kal Benim İçin, Tövbe, Boyu Boyuma, Ankara’nın Bağları, Kesik Çayır ve Gel Bahtımın Kar Beyazı gibi sevilen eserler yer aldı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Bedavacı, enerjik performansı ve hayranlarıyla kurduğu samimi diyaloglarla öne çıktı. Konser süresince otelin profesyonel organizasyon düzeni, ses ve sahne altyapısı da konuklardan övgü aldı.

Konser sonunda Derya Bedavacı, Nevşehir’de ve Marriott Otel’de sahne almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek otel yönetimine, organizasyonda emeği geçenlere ve kendisini yalnız bırakmayan dinleyicilere teşekkür etti. Müzik dolu gece alkışlar eşliğinde sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları