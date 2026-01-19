Cappadocia Marriott’ten Kapadokya’da Sömestr Keyfi: Çocuğa Ücretsiz Balon

Cappadocia Marriott ile Kapadokya’da Sömestr Keyfi

Kapadokya, sömestir tatilinde çocuklarıyla birlikte farklı bir kış deneyimi arayan ailelerin gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor. Karla kaplanan vadileri ve peri bacalarıyla dikkat çeken bölge, bu yıl Cappadocia Marriott’un hazırladığı aileye özel paketle öne çıkıyor.

Kampanya Detayları

Cappadocia Marriott tarafından sömestir dönemine özel hazırlanan kampanya kapsamında, 17 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında minimum 2 gece konaklayan misafirlere, 5-12 yaş arası 1 çocuk için ücretsiz balon uçuşu hediye ediliyor. Bu teklif, Kapadokya’nın eşsiz kış manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor ve ailelere unutulmaz anılar vadediyor.

Neden Kapadokya?

Kapadokya’nın kış aylarındaki sakin ve büyüleyici atmosferi, çocuklar için keşif dolu açık alanlar sunarken ebeveynlere de huzurlu bir tatil imkânı sağlıyor. Karlar altındaki yürüyüş rotaları ve tarihi doku, sömestir tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ailelere farklı bir alternatif oluşturuyor.

Cappadocia Marriott, konfor ve deneyimi bir araya getirerek sömestir tatilini hem çocuklar hem de ebeveynler için özel kılıyor. Karlarla kaplı Kapadokya’yı aileleriyle keşfetmek isteyenler için bu paket ayrıcalıklı bir seçenek sunuyor.

KAPADOKYA, SÖMESTİR TATİLİNDE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE FARKLI BİR KIŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYEN AİLELERİN GÖZDE ROTALARINDAN BİRİ OLDU.