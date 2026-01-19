Cappadocia Marriott’ten Kapadokya’da Sömestr Keyfi: Çocuğa Ücretsiz Balon

Cappadocia Marriott, 17-31 Ocak arasında minimum 2 gece konaklayanlara 5-12 yaş arası 1 çocuk için ücretsiz balon uçuşu sunuyor; Kapadokya’da karla kaplı vadilerde sömestir keyfi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 12:10
Cappadocia Marriott’ten Kapadokya’da Sömestr Keyfi: Çocuğa Ücretsiz Balon

Cappadocia Marriott ile Kapadokya’da Sömestr Keyfi

Kapadokya, sömestir tatilinde çocuklarıyla birlikte farklı bir kış deneyimi arayan ailelerin gözde rotalarından biri olmaya devam ediyor. Karla kaplanan vadileri ve peri bacalarıyla dikkat çeken bölge, bu yıl Cappadocia Marriott’un hazırladığı aileye özel paketle öne çıkıyor.

Kampanya Detayları

Cappadocia Marriott tarafından sömestir dönemine özel hazırlanan kampanya kapsamında, 17 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında minimum 2 gece konaklayan misafirlere, 5-12 yaş arası 1 çocuk için ücretsiz balon uçuşu hediye ediliyor. Bu teklif, Kapadokya’nın eşsiz kış manzarasını gökyüzünden izleme fırsatı sunuyor ve ailelere unutulmaz anılar vadediyor.

Neden Kapadokya?

Kapadokya’nın kış aylarındaki sakin ve büyüleyici atmosferi, çocuklar için keşif dolu açık alanlar sunarken ebeveynlere de huzurlu bir tatil imkânı sağlıyor. Karlar altındaki yürüyüş rotaları ve tarihi doku, sömestir tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyen ailelere farklı bir alternatif oluşturuyor.

Cappadocia Marriott, konfor ve deneyimi bir araya getirerek sömestir tatilini hem çocuklar hem de ebeveynler için özel kılıyor. Karlarla kaplı Kapadokya’yı aileleriyle keşfetmek isteyenler için bu paket ayrıcalıklı bir seçenek sunuyor.

KAPADOKYA, SÖMESTİR TATİLİNDE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE FARKLI BİR KIŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYEN...

KAPADOKYA, SÖMESTİR TATİLİNDE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE FARKLI BİR KIŞ DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYEN AİLELERİN GÖZDE ROTALARINDAN BİRİ OLDU.

KARLA KAPLANAN VADİLERİ VE PERİ BACALARIYLA DİKKAT ÇEKEN BÖLGEDE, CAPPADOCİA MARRİOTT’UN AİLELERE...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom AKM'de Yarıyıl Tatili: Buz Pisti, Atölye ve Sinema
2
Cappadocia Marriott’ten Kapadokya’da Sömestr Keyfi: Çocuğa Ücretsiz Balon
3
Alaçam Kar Festivali Kestel'de: Çocuklara Karne Hediyesi
4
Bursa Çerkes Kültür Derneği 24. Haluj Gecesi'ni Düzenledi
5
Çivril Belediyesi'nden Yarıyıl Tatiline Özel Ücretsiz Sinema ve Atölye Etkinlikleri
6
Sarıkaya'da 2 Bin Yıllık Roma Hamamında Masalsı Buhar Görüntüleri
7
Gömeç Kent Tiyatrosu, Ferhat Şensoy'in "Çok Tuhaf Soruşturma" ile Salonları Doldurdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları