Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi — Ahmet Uluçay’ın Memleketinde

Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi

Sinema dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Uluçay’ın memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sinema sevdalısı gençler büyük bir cesaret göstererek kendi imkânlarıyla bir dizi çekti.

Fragman izleyiciyle buluştu

Kendilerini "birkaç deli gönül" olarak tanımlayan ekip, "Sinema Köylüsü" mirasının etkisiyle ilçenin köy sokaklarını doğal bir platoya çevirip merakla beklenen fragmanı izleyiciyle paylaştı.

Yerel kaynaklarla büyük emek

Projeye herhangi bir dış destek sağlanmadı; ekip tamamen kendi kısıtlı bütçeleri ve öz sermayeleriyle yola çıktı. Senaryodan teknik hazırlığa kadar her aşama titizlikle yönetildi.

Tamamı Tavşanlılı oyunculardan oluşan kadro, ilçenin tarihi dokusunu ve yerel kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor. Bölge sakinlerinin ve sinema tutkunlarının ilgisini çeken proje, yerel üretimin gücünü gözler önüne seriyor.

KÖYDE ÇEKİMLER