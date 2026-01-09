Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi — Ahmet Uluçay’ın Memleketinde

Ahmet Uluçay’ın memleketi Tavşanlı’da, sinema tutkunu gençler kendi imkânlarıyla dizi çekti; fragman yayımlandı, ilçenin tarihi dokusu ekrana taşınıyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 10:59
Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi — Ahmet Uluçay’ın Memleketinde

Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi

Sinema dünyasının unutulmaz ismi Ahmet Uluçay’ın memleketi Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, sinema sevdalısı gençler büyük bir cesaret göstererek kendi imkânlarıyla bir dizi çekti.

Fragman izleyiciyle buluştu

Kendilerini "birkaç deli gönül" olarak tanımlayan ekip, "Sinema Köylüsü" mirasının etkisiyle ilçenin köy sokaklarını doğal bir platoya çevirip merakla beklenen fragmanı izleyiciyle paylaştı.

Yerel kaynaklarla büyük emek

Projeye herhangi bir dış destek sağlanmadı; ekip tamamen kendi kısıtlı bütçeleri ve öz sermayeleriyle yola çıktı. Senaryodan teknik hazırlığa kadar her aşama titizlikle yönetildi.

Tamamı Tavşanlılı oyunculardan oluşan kadro, ilçenin tarihi dokusunu ve yerel kültürünü ekrana taşımayı hedefliyor. Bölge sakinlerinin ve sinema tutkunlarının ilgisini çeken proje, yerel üretimin gücünü gözler önüne seriyor.

KÖYDE ÇEKİMLER

KÖYDE ÇEKİMLER

TAVŞANLI BAŞKÖY İÇERİSİNDEN

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Coşkun: İdarecilerimiz Şehirlere Yeni Ufuklar Kazandırıyor
2
Tavşanlılı Gençlerden Dizi Hamlesi — Ahmet Uluçay’ın Memleketinde
3
Vali Ömer Faruk Coşkun'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
4
Ferdi Tayfur Denizli'de Şarkılarıyla Anıldı
5
Menteşe'de Ebru Atölyesi: 'Okullar Merkezimizde' Aileleri ve Çocukları Buluşturdu
6
Efes ve Aphrodisias'ın Koordinatörleri Denizli'ye Atandı
7
Karacakaya Mahallesi Camii (Sürmene) - Ahşap Motifli Tarihi Cami

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları