Akşemseddin Türbesi Göynük’te: Fatih Sultan Mehmet’in Emaneti

Tarihi miras, mimari zarafet ve ziyaretçi ilgisi

Bolu’nun Göynük ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocası Akşemseddin Hazretleri adına inşa edilen Akşemseddin Türbesi, bölgenin en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor. Türbe, asırlar boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Akşemseddin Hazretleri’nin 1459 yılında vefat etmesinin ardından, Fatih Sultan Mehmet tarafından Hicri 864, Miladi 1464 yılında Göynük Gazi Süleyman Paşa Cami avlusunda Akşemseddin Türbesi inşa ettirildi.

Türbe, Osmanlı mimarisinin seçkin örnekleri arasında gösteriliyor. İçerisinde Akşemseddin Hazretleri ile oğullarına ait sandukalar bulunuyor. Özellikle ceviz ağacından yapılan ve kabartma yazılarla süslenen sanduka, Osmanlı dönemi ağaç işçiliğinin nadide örnekleri arasında değerlendiriliyor.

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarih, ilim ve maneviyatın buluştuğu bu kıymetli mekân, ilimizin en önemli kültürel mirasları arasındadır".

Akşemseddin Türbesi, hem tarih hem de sanat yönüyle Göynük’ün ve Bolu’nun öne çıkan simgelerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

