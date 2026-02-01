Diyarbakır'da 'Fırtına Kız' Filminin Galası Yapıldı

Ceylan Karavil Park AVM'nin kültür ve sanatı destekleyen çalışmaları kapsamında, spor ve kadın mücadelesi temasıyla çekimleri Diyarbakır'da gerçekleştirilen 'Fırtına Kız' sinema filminin galası yapıldı.

Vali Murat Zorluoğlu'ndan Şehir Tanıtımı Vurgusu

Vali Murat Zorluoğlu konuşmasında sanatın ve kültürel etkinliklerin şehirlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını ifade etti. Vali Zorluoğlu, 'Bu manada yolumuz Bilal Bey'le kesişti. Hikayesi Diyarbakır'da geçen, kahramanları Diyarbakırlı olan bir film çekimi gerçekleşti. Bugün de galası. Fırtına Kız, Türkiye'de sanırım 170 sinemada vizyona girdi. Özel, halkımızın beğeneceği bir hikaye. İyi bir film olduğuna inanıyoruz, seyredeceğiz' dedi.

Vali ayrıca filmin genç kızlara yönelik fırsat eşitliği mesajını öne çıkararak, 'Özellikle genç kızların fırsat eşitliği mesajını verecek, çalışarak, gayret ederek engelleri aşmaya çalışan kızlarımızın neticede başarıya ulaşacağı bir anlamda bize anlatan bir film. Emeği geçen başta Bilal Bey olmak üzere yönetmenimize, senaristimize, oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Diyarbakır'da bundan sonra da daha soluklu hem filmler hem diziler çekilmesini arzu ediyoruz. Diyarbakır çok kadim bir şehir. 12 bin 500 sene öncesine giden bir tarihi var. Bugün özelikle Suriçi'nde başınızı nereye çevirirseniz gözünüz tarihi bir yapıya denk geliyor. Bu tarihi mekanların, doğa güzellikleriyle halkımız tarafından Türkiye'de ve uluslararası alanda daha iyi anlatılması için en iyi araçlardan bir tanesi sinema filmleri ve diziler' diye konuştu.

Başrol Oyuncusu Cihangir Ceyhan: 'Yüzde Yüz Diyarbakır'

Filmin başrol oyuncularından Cihangir Ceyhan, senaryoyu ilk okuduğunda işin 'yüzde yüz Diyarbakır' olduğunu hissettiğini belirterek, 'İnsanıyla, şivesiyle, atmosferiyle Diyarbakır olacağı için beni heyecanlandırdı. Bu heyecanın içinde Diyarbakır halkıyla beraber olmak, aynı zamanda valimizin de dediği gibi kız çocuklarıyla fırsat eşitliğiyle alakalı bir temayı barındıran bu işte bir babayı oynamak. Hatalarıyla yüz yüze gelip bunu çocuklarının kendi istedikleri ideallerine yarenlik eden bir babayı oynadım. Diyarbakır'da çekim sürecinde şunu gördüm. Diyarbakır insanının da atmosferinin de sinema ve diziler için çok uygun. İnsanlarının da hevesli ve yetenekli olduğunu gördük. Film zamanında tanışıp hala bizimle olan arkadaşlarımız var. Bizimle oynadılar, halkım içinden insanlar. Filmimizin içinde yöresel mekanları da görecekler' ifadelerini kullandı.

Sponsorun Mesajı ve Gala Katılımcıları

Ceylan Karavil AVM yatırımcılarından Abdulhalim Karavil ise, 'Diyarbakır'ın tanıtımı anlamında önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Ana sponsor olduk. Bu gibi tanıtımlarda üstümüze düşen ne varsa katkılarımızı sunacağız. Bu bir ahde vefadır. Biz de üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz' dedi.

Galaya, Vali Murat Zorluoğlu, başrol oyuncularından Cihangir Ceyhan, yapımcı Bilal Kalyoncu, yönetmen Hasan Doğan, oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı.

