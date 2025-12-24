DOLAR
Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nden "Yeni Yıl Hediyelik Ürünler" Sergisi

Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri "Yeni Yıl Hediyelik Ürünler" sergisinde Aliağalılara sunuldu; sergi 25 Aralık'ta ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:31
Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi’nde yıl boyunca eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünler, "Yeni Yıl Hediyelik Ürünler" sergisiyle Aliağalıların beğenisine sunuldu. Sanat ile üretimin buluştuğu sergi, açılış gününde yoğun ilgi gördü.

Açılışa Katılanlar

Serginin açılışına; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz ve Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Emin Gedikçe katıldı. Açılışta stantları tek tek gezen Başkan Serkan Acar, kursiyerlere hayırlı olsun dileklerini ileterek ürünler hakkında bilgi aldı ve emek veren kursiyerlerle sohbet etti.

Sergide Öne Çıkanlar

Sergide; el sanatları, dekoratif ürünler, takı tasarımları, örgü ve triko çalışmaları, ahşap boyama, tekstil ürünleri ile yeni yıla özel hediyelikler sergilenip satışa sunuldu.

Ziyaret Bilgileri

El emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantları gezmek isteyen vatandaşlar, serginin son günü olan 25 Aralık Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret edebilir.

