Adapazarı'nda Zaman Yolculuğu: Antika Kafe Nostalji Sunuyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde farklı dönemlere ait asırlık antika eşyalarla dekore edilen bir kafe, ziyaretçilerine nostaljik ve tarihi bir atmosferde hizmet veriyor. Mekân, fotoğraf makineleri, kılıç, gürz, tüfek ve piyano gibi farklı kültürlere ait objeleri sergileyerek dikkat çekiyor.

Konsept ve koleksiyon

Kafe, sergilediği antika objelerle müşterilerine geçmişin izlerini hissettiriyor. İşletmede fotoğraf makineleri, kılıç, gürz, tüfek ve piyano gibi çeşitli dönem ve kültürlere ait parçalar yer alıyor. Konsept, özellikle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor; ayrıca işletmede bulunan bazı askeri araçların orijinal olduğu ve "yasal kurallara uygun şekilde" sergilendiği belirtildi.

Kurucu Volkan Ötünç'ün sözleri

Volkan Ötünç, kafeyi kurma fikrini bir günde aldığını ve antika tutkusunu ticari bir girişime dönüştürdüğünü aktarıyor. Ötünç, "Açıkçası çok düşünmedim, bir gün içinde karar verdim. Sonra gelişmeler birbirini takip etti ve burası oldu iyi ki de oldu. İnsanlar da sevdi, bu da beni mutlu etti" diyor.

Ötünç, koleksiyon yaklaşımını ise şu sözlerle özetliyor: "Ben koleksiyoner olarak hiçbir zaman tek bir kültür ve obje üzerine yoğunlaşmadım. Benim için önemli olan bu eşyanın gerçekten antika olması, bir duygusu ve yaşanmışlığı olmasıydı. ... Bir objenin antika olabilmesi için en az yüz yıl geçmesi lazım ama bu tek başına da geçerli değil. O dönemin kültürünü ve sanatını yansıtması gerekiyor. Objenin el işçiliği olması, yıpranması, yaşanmışlığı olması gerekiyor. Bunların hepsi olduğu zaman onlara antika diyebiliriz. Toprak altı eserler antika değil tarihi eserdir ve yeri müzelerdir bunları insanların öğrenmesi gerekiyor çünkü oralarda daha iyi saklanıyor ve korunuyor."

En eski eşyamız piyanomuz

Ötünç, kafedeki en eski eşyanın bir piyano olduğunu vurguluyor. "Piyanomuzun içinde bir soğuk damgası var ve 1699 yılına ait olduğu, markası ve menşeisi yazıyor. Yılı için üretim yılımı yoksa firmanın kuruluş yılı mı tam bilmiyoruz. Eğer üretim yılıysa 326 yaşında bir piyanoya sahibiz, bu da bizim için çok değerli. Kim bilir kimler bunda ne şarkılar çaldılar, neler beslediler benim için önemli olan bu ve yaşıdır. Piyanomuz kullanılabilir halde. Bu piyanoyu bu zamana kadar kullananlara çok teşekkür ediyorum çünkü çok iyi bakmışlar, hala aktif halde. Yaşından dolayı eksiklikleri var ama buna rağmen hala çalışır halde. Onların da bir ruhu var onlara da iyi davranmak, bakmak gerekiyor" diyor.

Ziyaretçi izlenimleri

Müşteriler kafeden memnun olduklarını belirtiyor. 56 yaşındaki Necmiye Alemdar, arkadaşıyla geldiği kafeyi çok beğendiğini söyleyerek, "Çok değişik eşyalar var. Eski eşyaları değerlendirmişler, çok güzel olmuş. Kahve içtik, içimiz açıldı. Çok sevdik, hoş sohbet ettik" dedi.

19 yaşındaki öğrenci Yaren Fındık ise arkadaşlarıyla farklı bir kafe arayışında burayı keşfettiklerini belirterek, "Arkadaşlarımla beraber farklı bir kafe ararken burayı keşfettik. İçindeki antik eşyalar çok ilgimizi çekti. Her yerde fotoğraf çekilme yerleri var, ışıklandırmalardan dolayı da çok iyi çıkıyor. Çok beğendiğimiz bir kafe oldu, artık sık sık geliriz" ifadelerini kullandı.

Sonuç: Adapazarı'ndaki bu kafe, çok kültürlü antika koleksiyonu ve 1699 damgalı piyanosu gibi özel parçalarıyla ziyaretçilerine geçmişle bağ kurma imkânı sunuyor; tarih ve nostalji meraklıları için dikkat çekici bir durak olmayı sürdürüyor.

