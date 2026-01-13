Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Masterclass 10’uncu Yıl — 35 Şehirden 450 Şef Ankara'da

Devlet Çoksesli Korosu'nun Walter Strauss Masterclass'ı, 25-31 Ocak 2026'da 35 şehirden 450'den fazla şefi ve konuk şef Zoltan Pad'i ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:21
Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Masterclass 10’uncu Yılını Kutluyor

Devlet Çoksesli Korosu tarafından 2016'da başlatılan Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Masterclass, 2026 yılında 10’uncu yılını kutluyor. Avrupa ile doğrudan bağlantı kuran organizasyon, Avrupa Korolar Birliği üyeliğinin sağladığı imkanlarla her yıl farklı ülkelerden katılımcıları Ankara'da buluşturuyor.

Etkinlik ve Konuk Şef

Bu yılki masterclass, 25-31 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinliğin konuk şefi olarak öne çıkan isim Zoltan Pad; Macar Radyosu Korosu şefi olarak Orta Avrupa koro geleneğini birleştiren çalışmalarıyla, günümüz Avrupa koro geleneğinin önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Katılım, Program Yapısı ve Hedef

Masterclass, genç koro şeflerine Devlet Çoksesli Korosu ile birebir çalışma olanağı sunan, sahne pratiğine dayalı bir eğitim süreci olarak tasarlandı. Katmanlı eğitim yapısı çerçevesinde; başlangıç ve orta seviye katılımcılar için koro şefliği atölye çalışmaları, ileri düzey adaylar için ise ustalık sınıfı oturumları düzenlenecek.

Walter Strauss Uluslararası Koro Şefliği Masterclass, Türkiye'nin 35 farklı şehrinden 450'nin üzerinde şef adayını bir araya getirerek, Türkiye'de koro müziği alanında sürdürülebilir bir eğitim ve paylaşım ortamı oluşturmayı hedefliyor. Ayrıca etkinliğin, Avrupa Korolar Birliği tarafından önerilen dört prestijli masterclass arasında yer alması planlanıyor.

