Eskişehir'de Hızır Bey Yurdu'nda Kız Öğrenciler Bağlama Öğreniyor

Eskişehir Hızır Bey Yurdu'ndaki kız öğrenciler, KYGM destekli bağlama kursunda Güven Eraslan eşliğinde müzik ve kültürle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:15
Eskişehir'de Hızır Bey Yurdundaki kız öğrenciler, bağlama kursunda keyifli ve verimli zaman geçiriyor.

KYGM destekli kültürel faaliyet

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından yurtlarda düzenlenen faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen bu kurs, öğrencilerin hem müzik becerilerini geliştirmesine hem de ülke kültürel değerleriyle buluşmasına imkân sağlıyor.

Kurs ve katılımcılar

Kursa katılan öğrenciler, Güven Eraslanın eşliğinde bağlama çalmayı öğrenirken, birlikte çalışma ve paylaşma ortamında kültürel bir deneyim yaşıyor. Katılımcılar süreci hem eğlenceli hem de öğretici bulduklarını belirtiyor.

Hızır Bey Yurdu'ndaki bu tür etkinlikler, KYGM'nin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine verdiği önemi gösteriyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

