İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

İBB'nin 2026 tarife teklifinde mezarlık ücretlerine %200, imar ve belge hizmetlerine %100'e varan, İSPARK otoparklarına ise %33'e varan zam önerildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 09:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) komisyonlarınca hazırlanan 2026 tarife teklifinde, mezarlık hizmetlerinden otoparka, imar ve belge ücretlerinden zabıta uygulamalarına kadar birçok kalemde önemli artışlar yer alıyor. Teklifin meclise sunulması ve yarınki oylama öncesi rapor, vatandaşın gündemine oturdu.

Mezarlık Ücretlerinde Üç Katına Kadar Artış Önerisi

Komisyon raporunda en dikkat çeken madde mezarlık tarifeleri oldu. Teklife göre, 1. Grup mezarlıklar arasında sayılan Karacaahmet, Zincirlikuyu, Nakkaştepe, Çengelköy 1. Kısım, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet gibi prestijli mezarlıklarda ücretlerin üçe katlanması öneriliyor.

Mevcut tarifede 17 bin 904 lira olan mezar yeri bedelinin, %200 artışla 53 bin 712 liraya çıkarılması talep ediliyor. Boş mezar yeri ücretlerinde ise şu artışlar öngörülüyor: cenazenin yanındaki boş mezar yeri bedeli 55 bin 824 liradan 167 bin 472 liraya, tamamen boş mezar yeri satın alma bedeli ise 111 bin 632 liradan 334 bin 896 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Teklifte ayrıca çocuk cenazeleri için yer bedelinin 53 bin TL seviyesine çekilmesi ve mezarlıklardaki çeşme suyu kullanım bedelinin (ticari/yapısal kullanım amaçlı) 500 bin TL gibi rekor bir seviyeye çıkarılması önerisi de yer alıyor.

İSPARK Otopark Tarifelerinde Yükseliş

İBB iştiraki İSPARK tarafından işletilen otoparklarda, özellikle Fatih (Tarihi Yarımada) ve Kadıköy (Rıhtım) gibi yoğun bölgelerde tarife artışı gündemde. "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" çerçevesinde sunulan teklif ile park ücretlerinde şu düzenlemeler hedefleniyor:

0-1 saat: 150 TL'den 200 TL'ye, 1-2 saat: 180 TL'den 240 TL'ye, 2-4 saat: 220 TL'den 300 TL'ye, Tam gün (12-24 saat): 500 TL'den 550 TL'ye yükseltilmesi isteniyor.

İmar, Belge ve Zabıta Hizmet Bedellerinde Sert Artışlar

Teklif paketi ticari faaliyetleri de yakından ilgilendiriyor. Lüks taşımacılık ve servis sektörlerinde belge ücretlerinde keskin artışlar öneriliyor. Buna göre:

Lüks taşımacılık: Lüks otomobille yolcu taşımacılığı geçici yetki belgesi ücretinin 245 bin liradan 500 bin liraya çıkarılması talep ediliyor.

Servis araçları: Öğrenci, personel ve turizm servis taşımacılığı güzergah kullanım izin belgelerinde 614 liradan 10 bin liraya yükseltme öneriliyor.

Reklam ve ilan, zabıta işlemleri: İzinsiz veya süresi dolan reklam tabelalarının söküm ücretlerinde caydırıcılık hedefleniyor; cam grafik söküm ücretinin 120 TL'den 2 bin TL'ye ve pano söküm ücretlerinin 1500 TL olarak uygulanması önerildi.

Komisyon raporunda ayrıca imar müdürlüğü dosya inceleme ücretlerine %100, yapı kullanma izin belgelerine %40 ve ağaç budama hizmetlerine %40 oranında zam yapılması, sosyal tesislerdeki yiyecek ve içecek fiyatlarında ise %27'ye varan güncellemeler önerildi.

Karar Mecliste

Hazırlanan teklif paketinin yarın yapılacak İBB Meclis oturumunda oylanması bekleniyor. Tekliflerin kabul edilmesi halinde, başta mezarlık ücretleri ve otopark tarifeleri olmak üzere birçok hizmetin fiyatı 2026'da artmış olacak. Gözler şimdi meclis kararına çevrildi.

