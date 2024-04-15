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Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2024 puan durumu ve çeyrek altını kazanan belli oldu

Gelinim Mutfakta'da yeni hafta, yeni yarışmacı Seda ile başladı ve kıyasıya mücadeleler yaşandı. Tatlı olarak kadayıfın sunulduğu yarışmada, gelinler tadım ve puanlama sonucunda kıyasıya bir çekişmeye girdiler.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 18:13
Gelinim Mutfakta 15 Nisan 2024 puan durumu ve çeyrek altını kazanan belli oldu

15 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta'da heyecan doruktaydı! Yeni yarışmacı Seda'nın da katılımıyla kıyasıya bir mücadele yaşandı. Günün sonunda kazananlar ve puan durumu şöyle:

Kazananlar:

Yeşim ve Aleyna: En yüksek puanı alarak haftanın ilk gününde birinciliği paylaştılar.

Aleyna: Çekilen kuranın ardından çeyrek altını kazanan isim oldu.

Puan Durumu:

Yeşim: 16 puan

Aleyna: 16 puan

Damla: 10 puan

Seda: 7 puan

Detaylar:

Seda, ilk defa yarışmaya katılmasına rağmen puan tablosunda dördüncü sırada yer alarak iyi bir performans sergiledi.

Yeşim ve Aleyna, lezzetli yemekleri ve kayınvalidelerinden aldıkları yüksek puanlarla birinciliği paylaştı.

Damla, bu bölümde puan yükseltmekte zorlandı.

Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde neler olacağını ve kimlerin öne çıkacağını merakla bekliyoruz.

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