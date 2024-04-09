Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2024 puan durumu ve birincisi

Günün sonunda Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci olan yarışmacı Damla oldu. Haftanın ikinci gününde yapılan bayram baklavası tarifiyle en yüksek puanı alan Damla, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Diğer yarışmacılar arasında ise Yeşim 8 puanla ikinci, Aleyna 12 puanla üçüncü, Birgül ise 3 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ancak, Yeşim, Aleyna ve Birgül, baklavanın şekli konusunda şefin talimatına uygun olmadığı için her biri eksi 2 ceza puanı aldılar. Bu durumda puan durumu şu şekildedir:

- Damla: 21 puan

- Aleyna: 12 puan

- Yeşim: 8 puan

- Birgül: 3 puan