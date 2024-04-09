Bist 100
9.814,19 0%

Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2024 puan durumu ve birincisi

Heyecan dolu bir haftanın ikinci günü geride kaldı! Gelinim Mutfakta'da bugün bayram baklavası yarışı vardı. Peki, kim birinci oldu ve çeyrek altını kazandı?

Yayın Tarihi: 09.04.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 18:19
Gelinim Mutfakta 9 Nisan 2024 puan durumu ve birincisi

Günün sonunda Gelinim Mutfakta yarışmasında birinci olan yarışmacı Damla oldu. Haftanın ikinci gününde yapılan bayram baklavası tarifiyle en yüksek puanı alan Damla, günün birincisi olarak çeyrek altını kazandı. Diğer yarışmacılar arasında ise Yeşim 8 puanla ikinci, Aleyna 12 puanla üçüncü, Birgül ise 3 puanla dördüncü sırada yer aldı. Ancak, Yeşim, Aleyna ve Birgül, baklavanın şekli konusunda şefin talimatına uygun olmadığı için her biri eksi 2 ceza puanı aldılar. Bu durumda puan durumu şu şekildedir:

- Damla: 21 puan

- Aleyna: 12 puan

- Yeşim: 8 puan

- Birgül: 3 puan

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane
2
Yalı Çapkını'nda final heyecanı! O isim belli etti: Geldiği gibi gidiyor
3
Mehmed: Fetihler Sultanı tuttu mu beğenildi mi? Mehmed: Fetihler Sultanı reyting ve yorumları?
4
1 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları belli oldu! Dün gecenin galibi kim oldu? Yalı Çapkını mı, Kızılcık Şerbeti mi?
5
Kuruluş Osman dizisinde Orhan bey'e eş geliyor! İşte Elçim hatunu canlandıracak oyuncu ve detayları
6
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Kara Tegin Kimdir? Karatekin'in Tarihteki Gerçek Hikayesi ve Önemi
7
Taş Kağıt Makas dizisi tuttu mu, beğenildi mi? Dizinin reytingleri ve yorumları nasıl?

50 yaş üzeri emekliye promosyon müjdesi! 18.000 TL+ 25.000 TL ek ödeniyor

Mutfak tüpüne dev indirim! Bayram ayarı verildi: 120 TL düşüyor

Ziraat Bankası da akıma ayak uydurdu! Bayrama 1 kala 10 bin lira ödüyor

Altın almak için son fırsat! Uzman isim 3000 TL'yi göreceği tarihi verdi!

Yapı Kredi Bankası personel alımını başlattı! Masa başı çalışmak isteyenlere başvurular açıldı

Emeklilere 11.900 TL ek ödeme piyangosu çıktı! O tarihlerde hesabına bakan şenlenecek

9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

SGK yardım kesesini açtı! Bu şartı sağlayan her haneye 7.250 TL para yardımı!

Bunu yapmayan emekliler promosyon alamayacak! Bankaya giden kapısından geri dönüyor

Nisan ayında da devam ediyor! PTT 7.940 TL ile 15.880 TL destek ödüyor

Ziraat Bankası müşterilerinin son 5 günü! Bunu yapanlara 750 TL para iadesi yapılacak

Kaymakamlık 2500 TL bayram harçlığını onayladı! Bayrama 1 kala hesaplara yatırılıyor