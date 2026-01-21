Gençlik Gazze’yi Okuyor: TÜRGEV'in 'Tanıklığın Dili' Seminerleri

Gençlik Gazze’yi Okuyor: TÜRGEV’in 'Tanıklığın Dili' Seminer Serisi

TÜRGEV bünyesindeki Güzel İşler Fabrikası (GİF) tarafından 18 Ekim 2025’te başlatılan "Tanıklığın Dili: Gazze ve Okuryazarlık" seminer serisi, gençleri bilgi, vicdan ve şahitlik ekseninde Gazze’yi çok boyutlu düşünmeye davet ediyor.

Programın yapısı ve yayın planı

Program, Gazze okuryazarlığını kültür, sanat, edebiyat, din, dijital medya, sürdürülebilirlik, vatandaşlık ve bilgi başlıkları üzerinden ele alıyor. Seminerler iki haftada bir cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştiriliyor; ilk beş oturum Rami Kütüphanesinde, takip eden yedi oturum ise GİF Safvetipaşa yerleşkesinde yapıldı. Oturum içeriklerinin sürecin sonunda YouTube ve podcast formatında dijitalleştirilmesi planlanıyor.

Gazze’yi anlamada sanat, kültür ve görsel dil

Serinin ilk bölümünde Gazze, sanat, kültür ve görsel okuryazarlık çerçevesinde ele alındı. Sanat oturumunda editör Neslihan Demirci, sanatın tanıklık ve direniş biçimi olarak taşıdığı anlamları tartıştı. Kültür oturumunda araştırmacı-yazar Emine Çınar, Filistin’in kültürel mirası ve hafıza meselesi üzerinden Gazze’nin kültürel direnişini değerlendirdi. Görsel okuryazarlık oturumunda Prof. Dr. Ali Büyükaslan, Gazze’ye ilişkin görsellerde etik sınırlar, manipülasyon teknikleri ve temsil sorunlarına dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik, edebiyat ve din ekseninden bakış

Programın devam eden oturumlarında Gazze’ye sürdürülebilirlik, edebiyat ve din perspektiflerinden yaklaşıldı. 29 Kasım 2025 tarihli sürdürülebilirlik oturumunda Nihad Abunasser Melikoğlu, kuşatma altında yaşamı çevre adaleti, temel ihtiyaçlara erişim ve insan hakları bağlamında değerlendirdi. 13 Aralık 2025’te gerçekleşen edebiyat oturumunda Peren Birsaygılı Mut, kelimelerin zulüm karşısında tanıklık üretme ve acıyı kolektif hafızaya dönüştürme gücünü ele aldı. 10 Ocak 2026’da düzenlenen din okuryazarlığı oturumunda Necdet Subaşı, merhamet, adalet ve sessizlik temaları üzerinden Gazze’nin dini ve ahlaki anlamlandırılma biçimlerini tartışmaya açtı.

Dijital çağ, vatandaşlık ve bilgi okuryazarlığı

Serinin ilerleyen oturumlarında dijital medya, ahlaki düşünce, vatandaşlık ve finansal okuryazarlık konuları işlenecek; dezenformasyon, algı savaşları, bireysel sorumluluk, sessizlik, dayanışma ve ekonomik boykot gibi temalar masaya yatırılacak. Serinin kapanışında Bilgi Okuryazarlığı ve Veri Okuryazarlığı başlıkları, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz’ın moderasyonunda panel formatında değerlendirilecek; panelde bilgi üretimi, bilginin dolaşımı, sayısal verilerin anlamlandırılması ve hakikat arayışı tartışılacak.

TÜRGEV Başkanı Yılmaz: Gençlik Gazze’ye şahitlik ediyor

Hatice Akıncı Yılmaz, programın gençlerde vicdan, şuur ve sorumluluk bilincini güçlendirdiğini vurguladı. Yılmaz, Gazze’de yaşananların hak, adalet ve merhamet çağrısı taşıyan bir hakikat olduğunu belirterek, bu çağrının milletin ve ümmetin vicdanında şahitlik doğurduğunu ifade etti. Gazze’deki tablonun insanlığın adalet ve merhametle kurduğu ilişkinin ağır bir sınavı olduğunu hatırlatarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın "Gazze insanlığın vicdanıdır" sözünü aktardı.

Yılmaz, vicdanın diri tutulmasının milletimize ve gençliğimize düşen bir sorumluluk olduğunu belirterek, "İnancımız ve tarihimiz bize zulüm karşısında susmayan, adaleti ve hakkaniyeti ayakta tutan bir duruş emanet etmiştir" ifadesini kullandı. Ayrıca, tanıklığın sorumlulukla anlam kazandığını dile getirerek, programla gençlerin bilgiyi ahlakla birlikte düşünen, vicdanını diri tutan ve hakikatin yanında durabilen bireyler olarak yetişmesini amaçladıklarını söyledi: "Gazze’ye bakarken sözüyle, duruşuyla ve bilgisiyle adaletin tarafında duran bir bilinç inşa etmeye çalışıyoruz. Hakikatin izini sürmek ve vicdani sorumluluğun parçası olmak isteyenleri GİF Safveti Paşa Yerleşkesinde devam eden bu programa davet ediyoruz".

Program takvimi

Seminer serisi Mart 2026’ya kadar sürecek ve her oturumun ardından içerikler dijital ortama aktarılacak. TÜRGEV, Gazze konusunda ilk günden bu yana insani, vicdani ve inanç temelli bir sorumluluk anlayışıyla hareket ederek, bu projeyle bilgi üretimini kalıcı bir öğrenme sürecine dönüştürmeyi hedefliyor.

TÜRGEV’İN GÜZEL İŞLER FABRİKASI (GİF) TARAFINDAN 18 EKİM 2025’TEN BU YANA YÜRÜTÜLEN "TANIKLIĞIN DİLİ: GAZZE VE OKURYAZARLIK" PROGRAMI, GENÇLERİ BİLGİ, VİCDAN VE ŞAHİTLİK EKSENİNDE GAZZE’Yİ ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNMEYE DAVET EDİYOR.