DOLAR
42,8 -0,2%
EURO
50,15 -0,04%
ALTIN
5.953,64 0,08%
BITCOIN
3.729.145,69 -2,73%

Yaşar Bayar'a Uluslararası Naat-ı Şerif Ödülü

Erzurumlu şair-yazar Yaşar Bayar, Konya'da düzenlenen Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda ödül alarak hemşerilerini gururlandırdı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 09:25
Yaşar Bayar'a Uluslararası Naat-ı Şerif Ödülü

Yaşar Bayar'a Uluslararası Naat-ı Şerif Ödülü

Erzurumlu şair Konya'da ödülünü aldı

Erzurumlu şair-yazar Yaşar Bayar, Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda aldığı ödülle hemşerilerini gururlandırdı. Konya'da düzenlenen törende Bayar'a başarı belgesi ve ödülü takdim edildi.

Yarışma Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyon, 5 dilde düzenlendi ve yarışmaya 23 ülkeden katılım oldu.

Yarışmada ödüle layık görülen isimler arasında şunlar yer aldı: Moritanya'dan Mohamed Lemine Cherif Sid El Hadi, Fas'tan Ilyass Amhrar, İran'dan Hosein Esmaili, Endonezya'dan Bagja Putra ve Türkiye'den Yaşar Bayar, Kerim Ak, Kenan Yavuzarslan ve Mehmet Lütfullah Yıldırım.

Yaşar Bayar, yarışmada elde ettiği başarı sonrası Konya'da düzenlenen törende ödülünü aldı ve bölgesinde sevinçle karşılandı.

ERZURUMLU ŞAİR-YAZAR YAŞAR BAYAR, ULUSLARARASI NAAT-I ŞERİF YARIŞMASINDA ÖDÜL ALARAK HEMŞERİLERİNİ...

ERZURUMLU ŞAİR-YAZAR YAŞAR BAYAR, ULUSLARARASI NAAT-I ŞERİF YARIŞMASINDA ÖDÜL ALARAK HEMŞERİLERİNİ GURURLANDIRDI.

ERZURUMLU ŞAİR-YAZAR YAŞAR BAYAR, ULUSLARARASI NAAT-I ŞERİF YARIŞMASINDA ÖDÜL ALARAK HEMŞERİLERİNİ...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yaşar Bayar'a Uluslararası Naat-ı Şerif Ödülü
2
Amasya'da 2 bin 600 yıllık Pers dönemi tandırı keşfedildi
3
Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt
4
İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde
5
Safranbolu'da 222 Yıllık Rauf Beyler Evi'ne Restorasyon Ödülü
6
Side Kreş'te Yerli Malı Haftası: Minikler Türkiye'nin Yöresel Zenginliklerini Tanıttı
7
Ayvalık’ta 'Türkülerle Kurtuluş Destanı' konseri yoğun ilgi gördü

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları