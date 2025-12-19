Yaşar Bayar'a Uluslararası Naat-ı Şerif Ödülü

Erzurumlu şair Konya'da ödülünü aldı

Erzurumlu şair-yazar Yaşar Bayar, Uluslararası Naat-ı Şerif Yarışması'nda aldığı ödülle hemşerilerini gururlandırdı. Konya'da düzenlenen törende Bayar'a başarı belgesi ve ödülü takdim edildi.

Yarışma Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi, İslam İşbirliği Teşkilatı ve IRCICA iş birliğiyle gerçekleştirildi. Organizasyon, 5 dilde düzenlendi ve yarışmaya 23 ülkeden katılım oldu.

Yarışmada ödüle layık görülen isimler arasında şunlar yer aldı: Moritanya'dan Mohamed Lemine Cherif Sid El Hadi, Fas'tan Ilyass Amhrar, İran'dan Hosein Esmaili, Endonezya'dan Bagja Putra ve Türkiye'den Yaşar Bayar, Kerim Ak, Kenan Yavuzarslan ve Mehmet Lütfullah Yıldırım.

Yaşar Bayar, yarışmada elde ettiği başarı sonrası Konya'da düzenlenen törende ödülünü aldı ve bölgesinde sevinçle karşılandı.

ERZURUMLU ŞAİR-YAZAR YAŞAR BAYAR, ULUSLARARASI NAAT-I ŞERİF YARIŞMASINDA ÖDÜL ALARAK HEMŞERİLERİNİ GURURLANDIRDI.