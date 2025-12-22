Habib-i Neccar Camisi aslına uygun restore edildi — Başkan Altay

Konya, Habib-i Neccar Camisi’ni aslına uygun şekilde yeniden hizmete sundu

Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay Habib-i Neccar Camisinin restorasyonunu tamamlayarak camiyi yeniden ibadete hazır hale getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışı 27 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Restorasyon sürecinde titiz çalışma

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, restorasyon çalışmalarını Konya basınıyla birlikte yerinde inceledi. Altay, deprem anından itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yürüttüğü çalışmaları ve Konya halkının katkılarını anlattı.

Başkan Altay, restorasyon sürecini özetlerken şu bilgileri verdi: Kubbe tamamen göçmüş, minare ortadan kalkmıştı. Öncelikle yıkılan molozlar temizlendi, taşlar numaralandırıldı. Kıbledeki duvarın tekrar kullanılması için şakülüne getirilip takviye edildi. Diğer duvarlar ayağa kaldırıldı ve ahşap kirişler üzerine ahşap bir kubbe inşa edildi. Kubbe içerden sıvanıp, dışarıdan kurşunla kaplandı. Caminin içinde depremin izlerini hatırlatacak küçük ayrıntılar bırakıldı ve tezyinatlar röleveye uygun tamamlandı. Bugün cami temizlenip ibadete açıldı.

Konya-Hatay dayanışması ve açılış

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Habib-i Neccar Camisi’nin yeniden yapılmasının Konyalılara yakışacağı yönündeki talimatının ardından çalışmaların hemen başlatıldığını vurguladı. Açılışın 27 Aralık Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın katılımıyla fiilen yapılmasının planlandığını belirtti.

Deprem sonrası yürütülen geniş çaplı çalışmaları değerlendirirken Altay, "Avrupa’da birçok ülke büyüklüğündeki bu inşaatları yapmak ancak büyük ve güçlü bir ülkeye nasip olurdu" diyerek, devletin liderliğinde 11 ilde yoğun bir yeniden inşa süreci yürütüldüğünü aktardı. Altay, bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Caminin önemi ve Konya’ya vurgusu

Altay, caminin restorasyonuyla ilgili duygularını, "Burayı kim ziyarete gelirse, tarihin tozlu sayfalarını kim açarsa Konya’nın Hatay’da yaptıklarını ve Habib-i Neccar Camisi’nin restorasyonunu görecek" sözleriyle dile getirdi. Ayrıca caminin "sıradan bir cami" olmadığını, Anadolu’nun ilk camisi olarak önemli bir simge taşıdığını vurguladı ve "Burayı restore etmek de herkese nasip olmazdı, bu Konyalılara nasip oldu" dedi.

Altay, sürece katkı verenlere şunları söyledi: "Burada edilen her ibadetten Konya’da yaşayan 2 milyon 300 binin hanesine bir şey yazılacaktır" ve yapılan çalışmayı "sadaka-i cariye" olarak niteledi. Müteahhit ve bilim heyetine de teşekkür etti.

Devlet kurumları ve Bakanlıktan teşekkür

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da devletin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ağır hasarları gidermek için yoğun gayret sarf ettiğini belirtti. Yazgı, Başkan Altay’ın projeyi üstlendiğini ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’ın sembol yapısını ayağa kaldırdığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sonuç olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen aslına uygun restorasyonla Habib-i Neccar Camisi yeniden ibadete açıldı; açılış 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

