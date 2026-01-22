Hatay'da Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazıkla Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi

Hatay’da 6 Şubat 2023 ve devamındaki depremlerde yerle bir olan tarihi meclis binası, Hatay Valiliği koordinasyonunda orijinal taşları kullanılarak yeniden inşa edildi. Yapının rekonstrüksiyonuna ilişkin çalışmalar, enkazdan taşların tek tek toplanmasıyla başladı ve bina 200 fore kazık üzerine aslına sadık kalınarak güçlendirildi.

Tarihi ve mimari geçmiş

Türkiye Cumhuriyeti’ne son katılan şehir olan Hatay’da, 1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı Meydanı’nda inşa edilen bina; 1938’den, Hatay Devleti’nin Türkiye’ye katıldığı 29 Haziran 1939a kadar meclis binası olarak hizmet verdi. Depremler sonrasında kullanılamaz hale gelen yapı, bölgenin tarihine ışık tutan simge yapılardan biri olarak kabul ediliyor.

Rekonstrüksiyon ve zemin güçlendirme

Hatay Valisi Mustafa Masatlı tarafından yapılan açıklamada, enkaz kaldırma ve taşların ayrıştırma çalışmalarının bir arkeolojik kazı titizliğiyle yürütüldüğü belirtildi. Vali Masatlı, yapının zemin ıslahı ile birlikte 200 fore kazık temele çakılarak güçlendirildiğini ve kaba inşaatın perde beton sistemiyle yapıldığını vurguladı.

Masatlı, süreç boyunca orijinal taşların bulunmasından ilk taş örülmesine kadar tüm işlemleri bizzat takip ettiğini ifade etti ve rekonstrüksiyon çalışmalarının özel bir firmanın katkılarıyla valilik koordinasyonunda gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kullanım amacı ve açılış

Yeniden inşa edilen meclis binası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Aralık 2025 tarihinde hizmete açılan yapı, yeni görünümüyle dikkat çekti.

Vali Masatlı, binanın bundan sonra Hatay’ın kültür ve sanat hayatına katkı sunacak tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapacağını belirtti ve Tarihi Hatay Meclisi binası ile Adalı Konağının Hatay’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

