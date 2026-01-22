Samsun'da Yarıyıl Tatiline Özel Çocuk Etkinlikleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir hafta sürecek tiyatro, sinema gösterimleri ve atölyelerle çocuklara sanat ve bilim dolu bir yarıyıl tatili sunuyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:18
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:18
Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yarıyıl tatiline özel program

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle çocuklar yarıyıl tatilini keyifle geçiriyor. Farklı periyotlarda gerçekleştirilen kültür ve sanat organizasyonları kapsamında belediye, bu yıl da miniklere dopdolu bir program hazırladı.

Tiyatro ve sinema perdeleri miniklerle buluşuyor

Bir hafta boyunca perdeler ve tiyatro sahneleri çocuklar için açılacak. Programda Sevimli Dinazor Dobizor, Kaptan Pengu ve Arkadaşları, Bremen Mızıkacıları, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga, Neşeli Kuklalar ve Ormanlar Kralı Aslan gibi oyunlar yer alıyor. Sinema gösterimleri arasında ise Arabalar, Oyunbozan Ralph, Tersyüz, Aslan Hürkuş3 ve Kaptan Pengu ve Arkadaşları 5 gibi filmler minik izleyicilerle buluşacak.

Geleneksel tiyatro ve interaktif şovlar

Programda ayrıca geleneksel tiyatro kahramanlarıyla tanışma fırsatı da var. Hacivat- Karagöz gölge oyunu ve Kavuklu, Pişekar gösterileriyle çocuklar geleneksel sahne sanatlarını deneyimleyecek. İnteraktif sahne gösterileri, çeşitli şovlar, illüzyon ve kukla gösterileri ise tatilin coşkusunu artıracak.

Atölyeler ve bilim merkezlerinde keşif

Çocuklar tatil boyunca Keşif Kampüsü, Bilim Merkezi ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek atölye etkinlikleriyle ağırlanacak. Sanat Merkezi'nde 6 gün boyunca resimden seramiğe, piksel kodlama anahtarlıktan çanta yapımı atölyelerine kadar birçok etkinlikte hem eğlenecek hem öğrenecek. Bilim Samsun ve Keşif Kampüsü ise bilim ve keşif dolu bir tatil deneyimi sunmaya devam edecek.

Belediyenin hazırladığı program, çocuklara sanat ve kültürle dolu bir yarıyıl tatili yaşatmayı hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

