Dönem Dizileri Ahşaba Talebi Canlandırdı: Samsun'da Şimşir Kaşığa İlgi

Televizyon ekranlarında yayınlanan dönem dizileri ve geçmişe duyulan özlem, geleneksel ahşap ürünlere olan ilgiyi artırdı. Samsun'da özellikle şimşir kaşıklar, el örmesi sepetler ve bastonlar yoğun talep görüyor.

Nostaljiyle yükselen talep

Geçmişi konu alan yapımlar, sadece hikâyeleriyle değil, kullandıkları eşyalarla da izleyicide nostalji uyandırıyor. Eski zamanlarda günlük yaşamda yer alan tahta kaşıklar, sepetler, yer masaları ve tabureler; bu yapımlar sayesinde yeniden dikkat çekiyor. Vatandaşlar, geçmişe duyulan özlemle bu ürünleri hem kullanmak hem dekoratif amaçla evlerine taşıyor.

Esnafın değerlendirmesi

Abdullah Torun talebin canlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "İnsanlar ahşaba meraklı. Genelde kaşık ürünlerine çok ilgi oluyor. Dönem dizileri ve filmleri de ahşap eşyalara olan ilgiyi arttırıyor. Geçmişte kullanılan ahşap kap-kaçaklar, kaşıkların rağbet görmesinde bu dizi ve filmlerin etkisi olduğunu düşünüyorum. Bastonlara da yine gençler filmlerden özenip yöneliyorlar. Gençler daha çok dekoratif bastonları tercih ediyorlar. Yaşlılar ise ihtiyaçtan dolayı görsellik yerine daha çok fiyat-performans bastonlarını tercih ediyorlar."

Fiyatlar ve satış eğilimleri

En çok rağbet gören ürün, şimşir kaşıklar. Torun, "Şimşir ağacından yapılan işlemeli kaşıkların fiyatı 4 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bastonlar da 4 bin TL’ye kadar gidiyor. Bastonlarda ise en çok gürgenden yapılan ürünler tercih ediliyor. Satışların çoğu fiziki mağazada oluyor. İnsanlar dokunarak, görerek almayı daha çok seviyorlar. Ahşaba dokunmanın hissiyatı daha güzel olduğundan internetten çok, mağazadan satış yapılıyor" diye konuştu.

Sepetlerin dönüşümü ve kullanım alanları

Sepetlerin de dekoratif olarak rağbet gördüğünü belirten Torun, "Ahşap sepetler de çok rağbet gören ürünler arasında yer alıyor. Plastik çıktığından beri yöresel el örmesi sepetler eskisi kadar çok kullanılmıyor. Yine de birçok insan geleneksel sepetlere ilgi duyuyor. Sepetler de 150 TL’den 2 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sepetler günümüzde farklı amaçlarda kullanılıyor. Önceden alışveriş çantası olarak kullanılan sepetler, şimdilerde ise dekoratif olarak masa üzeri meyve sergilemek için, şömineye odun koymak için, fındık, ceviz koymak için kullanılıyor" dedi.

