Sincan Belediyesi'nden Yarıyıl Tiyatro Şöleni

Sincan Belediyesi, yarıyıl tatilinde Lale Konferans Salonu'nda 1 Şubat'a kadar tiyatro ve animasyon gösterileri düzenliyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 14:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 14:38
Sincan Belediyesi'nden yarıyıl tatilinde tiyatro etkinlikleri

Sincan Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların kaliteli ve keyifli zaman geçirmeleri için bir dizi tiyatro gösterisi düzenliyor. Lale Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikler 1 Şubata kadar devam ediyor.

Tiyatro ve animasyon gösterileriyle çocuklara hem eğlence hem de kültür-sanatla iç içe bir tatil sunuluyor. Gösterimler, Lale Tiyatro Salonunda her gün 13.00 ve 15.00 saatlerinde çocukları bekliyor.

Program, Sihirli Dünya oyunu ile başladı; bu oyun çocuklara teknoloji bağımlılığı konusunda bilinçlendirici ve eğlenceli bir yolculuk sunuyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın açıklaması

"Yarıyıl tatilinde çocuklarımıza yönelik tiyatro etkinlikleri düzenliyoruz. Amacımız öğrencilerimizin yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından yarıyıl tatillerini daha kaliteli ve keyifli geçirmelerini sağlamak. Sahnelenen tiyatro oyunlarımıza tüm öğrencilerimizi bekliyoruz"

Etkinlik programı

23 Ocak ve 24 Ocak: Sihirli Dünya

25 Ocak: Bir Sevgi Masalı

26 Ocak: Animasyon Etkinlikleri

27 Ocak: Orman Melekleri

28 Ocak: Animasyon Etkinlikleri

29 Ocak: Pinokyo

30 Ocak: Animasyon Etkinlikleri

31 Ocak: Keloğlan Korsana Karşı

1 Şubat: Ahmet Can’ın Hayal Dünyası

