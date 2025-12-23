Hulusi Kentmen'in İzmit'teki Evi 5 Yıldır Bitmiyor: Restorasyon Tartışması

Hulusi Kentmen'in İzmit'teki evi 5 yıldır tamamlanamıyor

KOCAELİ (İHA) – Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hulusi Kentmen’in Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki evinde başlatılan restorasyon çalışmaları 5 yıldır tamamlanamayınca tepkiler arttı.

Proje gecikmesi ve eleştiriler

Veliahmet Mahallesi’ndeki, Hulusi Kentmen’in çocukluğunun geçtiği yapının sanat evi ve müze olarak kazandırılması hedefiyle İzmit Belediyesi tarafından 2020 yılında başlatılan süreç, aradan geçen yıllara rağmen hayata geçirilemedi. Projenin defalarca ihaleye çıkarılmasına karşın tamamlanamamasını eleştiren MHP İzmit İlçe Başkanı İlker Kazan, çalışmanın yıllardır aynı noktada tutulduğunu söyledi.

Kazan, sürecin 2019 yılında kendi meclis üyeliği döneminde gündeme geldiğini, 2020 yılında ise İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet döneminde ilk ihalenin yapıldığını hatırlattı ve "Ortada bitmeyen bir iş var ama her yıl sanki yeni bir proje yapılmış gibi bunun reklamı yapılıyor" dedi.

İhalelerin tekrarı ve yetkililere çağrı

Kazan, yapının her yıl birçok kez ihaleye çıkarıldığını belirterek, "Gördüğünüz üzere yapıldı deniliyor ama her yıl, yılda 5 kere bunun reklamı yapılıyor. Ben her seferinde yapılanın değil, yapılmayanın hesabını soruyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye yönetiminin sık sık "engelleniyoruz" söylemini öne sürdüğünü kaydeden Kazan, "Bu yıl görev süresinin ikinci yılını doldurmuş bir belediye başkanından bahsediyoruz. Buna rağmen aynı yer için belki de 10’uncu kez ihaleye çıkılıyor" diyerek, Fatma Kaplan Hürriyet’i İzmit’e değer katacak işleri hayata geçirmeye davet etti.

Restorasyon alanının fiziki durumu

İncelemelerde bulunan Kazan, restorasyon alanında bilgilendirme tabelası bulunmadığını, teslim tarihinin belirsiz olduğunu ve yapının dış etkenlere karşı korumasız durumda olduğunu vurguladı: "Bugün de görüyorsunuz, camlar takılı değil, bina açık durumda. Herkes rahatlıkla içeri girebilir. Yağmurlu havalarda yapılan bütün emekler boşa gidecek."

Kazan ayrıca, ruhsatın o dönemde iptal edildiğini düşündüğünü belirterek alanda yetkili kimse olmadığı için net bilgi alınamadığını, tabelaların yırtık ve kullanılamaz halde olduğunu aktardı.

Sanata verilen değer eleştirisi

MHP İlçe Başkanı Kazan, yıllardır atıl durumda bekleyen yapının durumu için, "Sanata ve sanatçıya verilen değer maalesef burada çok net bir şekilde ortada. Yapının yıllardır bu halde bekletilmesi kabul edilebilir değil" değerlendirmesinde bulundu.

Kazan, restorasyon sürecinin sürekli reklam malzemesi yapıldığını belirterek, "Hulusi Kentmen’in bile bu kadar haberi olmamıştır ya da bu kadar filmi olmamıştır. Fatma Başkan her sene yılda 5 kez burayı haber yaptırarak gündemde tutuyor" şeklinde konuştu.

