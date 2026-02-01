Karşılaşmalar, Devinimler, İzler sergisi Nazım Hikmet Kültürevi’nde açıldı

Nilüfer Konuk Sanatçı Programı’nın üretimleri izleyiciyle buluştu

Nilüfer Belediyesi’nin Konuk Sanatçı Programı kapsamında hayata geçirilen Karşılaşmalar, Devinimler, İzler sergisi, Nazım Hikmet Kültürevinde sanatseverlerle buluştu. Misi Sanatevi’nde doğayla ve kentle kurdukları ilişkiyi sanata dönüştüren Bursalı genç sanatçıların eserleri 15 Marta kadar görülebilecek.

Programın Eylül-Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarından oluşan sergi, Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen açılış töreniyle ziyarete açıldı. Açılışa, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemiri temsilen Meclis Üyesi Gülver Deniz ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sergi, Bursa’da yaşayan sanatçıları merkeze alan bir açık atölye programının sonucu olarak ortaya çıktı.

Hiyerarşiden uzak, birlikte üretim

Misi Sanatevi’nde üç ay boyunca konaklayan ve üretim süreçlerini burada geçiren sanatçılar Abdulkadir Çelik, Orçun Keskin, Hatice Eriş ve İnci Altansoy serginin ana gövdesini oluşturdu. Program sürecinde Nalan Yırtmaç, Ekin Kano ve İlhan Sayın gibi deneyimli isimler de belirli periyotlarla Sanatevi’ne konuk olarak genç sanatçılarla buluştu.

Çalışma süreci, tek yönlü öğretim yerine disiplinler arası dolaşım, ortak düşünme ve hiyerarşik olmayan deneyim paylaşımı üzerine kuruldu. Sanatçıların çevreleriyle, doğayla ve Misi’nin sosyal dokusuyla kurdukları iletişim, eserlerin üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası oldu.

Açılışta konuşan Meclis Üyesi Gülver Deniz, Başkan Şadi Özdemir’in selamlarını ileterek belediyenin sanat vizyonuna dair şu mesajı verdi: Nilüfer Belediyesi olarak son yıllarda benimsediğimiz yönelim, uzun yıllar büyük merkezlere odaklanan sergi programlarını dönüştürmek üzerine kurulu. Kentimizin kendi sanatçı potansiyelini yine kendi içinde yetiştirmeyi ve desteklemeyi amaç edindik. Genç arkadaşlarımızın Misi’de geçirdiği bu verimli sürecin çıktılarını bugün burada görüyoruz. Doğayla, canlılarla ve içinde bulundukları sosyal yaşamla kurdukları bağ çok kıymetli.

Yeni dönem başvuruları hakkında bilgi veren Gülver Deniz, Konuk Sanatçı Programı’nın yaz ayağının Mayıs ve Temmuz aylarında gerçekleştirileceğini ve genç sanatçıları Misi Sanatevi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek yeni başvurular için çağrıda bulundu.

Zamanın ve mekânın iç içe geçtiği kolektif üretimin yansıması olan Karşılaşmalar, Devinimler, İzler sergisi, 15 Mart tarihine kadar Nazım Hikmet Kültürevinde ziyaret edilebilir.

