Keçiören'de 'Şarkılarla Yıldırım Gürses' Konseri: Nostalji Gecesi

Keçiören Belediyesi, Türk sanat müziğinin usta ismi Yıldırım Gürses anısına bir konser düzenledi.

Konser Detayları

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Şarkılarla Yıldırım Gürses" konseri, müzikseverlere nostalji dolu anlar yaşattı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Koronun yanı sıra solo yorumlarla da sahnelenen eserler, usta sanatçının hafızalara kazınan şarkılarını yeniden gündeme taşıdı.

Repertuar ve İzleyici Tepkisi

Konserde, "Affetmem Asla Seni", "Bir Garip Yolcu", "Son Mektup", "Çal Kanunum Çal" gibi sevilen eserler seslendirildi. Performanslar, dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve izleyicileri duygusal bir yolculuğa çıkardı.

Etkinlik boyunca Yıldırım Gürses, Türk sanat müziğine ve popüler müziğe yaptığı katkılarla saygı ve özlemle anıldı.

