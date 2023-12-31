Kirli Sepeti 14.bölüm bu akşam var mı, yok mu yayından mı kaldırıldı? Dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte 14.bölüm fragmanı

Diziseverler, her Pazar akşamı Fox TV'de yayınlanan Kirli Sepeti'nin yeni bölümünü heyecanla beklerken, bu hafta beklenen yeni bölüm yerine dizinin tekrarının yayınlandığını fark ettiler. Bu durum, seyirciler arasında "Kirli Sepeti bu akşam neden yok?" ve "Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman?" gibi soruların hızla ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni bölümün eksikliği hakkında merak edilen sebepler ve dizinin geleceği hakkında spekülasyonlar da başladı. Seyirciler, Kirli Sepeti'nın 15. bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve dizinin geleceği hakkında net bilgilere ulaşmayı bekliyor. Tüm bu gelişmeleri takip eden diziseverler için Kirli Sepeti 14.bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte merak edilen soruların cevabı haberimizde.

KİRLİ SEPETİ BU AKŞAM NEDEN YOK? FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır final yapmadı. Kirli Sepeti 1 hafta yeni yıl tatil verdi.

KİRLİ SEPETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK, HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Kirli Sepeti yeni bölümüyle 7 Ocak Pazar 20:00'da yeni gününde Fox TV'de!