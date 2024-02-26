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Kızılcık Şerbeti’nde büyük sürpriz! Settar Tanrıöğen diziye veda etti, Apo rolü için ise yeni isim belli oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde oyuncu değişikliği! Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in yerine Ahmet Mümtaz Taylan geliyor.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:05
Kızılcık Şerbeti’nde büyük sürpriz! Settar Tanrıöğen diziye veda etti, Apo rolü için ise yeni isim belli oldu!

Kızılcık Şerbeti dizisinde Apo şoku! Settar Tanrıöğen diziden ayrıldı mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Abdullah'ı oynayan Settar Tanrıöğen, 26 Ocak'ta yaşadığı beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. İki defa ameliyat masasına yatan 61 yaşındaki oyuncunun sağlık durumu hayranlarını endişelendiriyor. Hastaneden yapılan son açıklamada, Tanrıöğen'in bilincinin açık olduğu ancak yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. Bu durum, oyuncunun dizideki rolüne devam edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdi. Peki, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen diziden çıktı mı? Sağlık durumu nasıl? İşte, Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su hakkında merak edilenler...

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi Gold Film, sosyal medya hesabından Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Settar Tanrıöğen'in bilinci açık, yoğun bakım süreci devam ediyor. Bu tür beyin kanamalarından sonra ortaya çıkabilecek risklerin varlığına dikkat çekmek isteriz. Kendisine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Son olarak oyuncunun normal odaya alındığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilmişti.

Settar Tanrıöğen diziden ayrıldı mı?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Dizide Abdullah Ünal rolünü başarıyla canlandıran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bir süre setten uzak kalacak. Bu durum karşısında yapım şirketi Gold Film, rolü ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'a emanet etti.

Kızılcık Şerbeti’nde büyük sürpriz! Settar Tanrıöğen diziye veda etti, Apo rolü için ise yeni isim belli oldu!

Gold Film'den Açıklama Geldi

Gold Film, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Kamuoyunun Dikkatine, Yapımını Gold Film'in üstlendiği, Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah Ünal karakterine hayat veren değerli oyuncumuz Settar Tanrıöğen'in geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavisi hastanede devam etmektedir. Show TV olarak tedavi sürecini yakından takip ettiğimiz oyuncumuzun, nekahat döneminin bir süre daha devam etmesi gerektiğini doktorlarından öğrenmiş bulunmaktayız. Show TV ve Gold Film olarak Settar Tanrıöğen'e dizimize kattığı değerden dolayı teşekkür eder, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. Dizinin bu hafta yayınlanacak 53. Bölümünden itibaren Abdullah Ünal karakterini bir diğer değerli oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan devralacaktır… Saygılarımızla…"

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