Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl?

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir operasyonla tedavi edildi. Hastanın sağlık durumu hakkında bilgi veren Başhekim Dr. Engin Çakmakçı, hastanın yoğun bakımda olduğunu söyledi.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu nasıl?
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Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alınan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili basına bilgi verdi.

Hastanın Durumu Nasıl?

Dr. Çakmakçı, hastanın son bir haftadır üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösterdiğini ve hareket ve konuşma yetilerinde azalma olduğunu söyledi. Ayrıca hastanın zaman zaman bilincini kaybettiğini de belirtti. Hastanın 26 Ocak 2024 Cuma akşamı saat 20:45'te Acıbadem Taksim Hastanesi'ne getirildiğini ve yapılan incelemelerde beyin damarlarından birinin yırtıldığını (anterior komunikan arter anevrizması) ve kanama oluştuğunu tespit ettiklerini ifade etti.

Hastaya Ne Yapıldı?

Dr. Çakmakçı, hastanın durumunun ciddiyetini vurgulayarak, hastanın Acıbadem Ataşehir Hastanesi'ne nakledildiğini ve burada Prof. Dr. Hatem Hakan Selçuk başkanlığındaki Girişimsel Nöro-Radyoloji ekibi ve Doç. Dr. Nurcan Kızılcık'ın anestezi desteğiyle müdahale edildiğini bildirdi. Dr. Çakmakçı, kanamayı durdurmak için anevrizmanın kapatıldığını ve hastanın yoğun bakımda takip edildiğini sözlerine ekledi.

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