Kocaeli'de Asırlık Osmanlı Mezarları Yeniden Gün Yüzüne Çıktı

Restorasyon ve koruma çalışmaları

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde bulunan asırlık Osmanlı mezarları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Müze Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kapsamlı koruma ve düzenleme çalışmalarıyla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Zamanla zarar gören, kırılan veya toprağa gömülen mezar taşları tek tek tespit edilip onarıldı.

Osmanlıca kitabeler uzman ve yapay zeka desteğiyle çözümleniyor

Yürütülen restorasyon kapsamında düşen mezar taşları yerine konulurken, üzerlerindeki Osmanlıca kitabeler uzmanların gözetiminde ve yapay zeka desteğiyle günümüz Türkçesine çevrildi. Çalışmalar sayesinde mezarlıkta yatan ecdadın kimlik bilgileri, görevleri ve bıraktıkları notlar asırlar sonra tekrar ortaya çıkarıldı.

İncelemelerde, Osmanlı dönemi estetik anlayışını yansıtan ayrıntılar dikkat çekti. "Kâtibi" ve "örfi" tipi kavuklar mezarda yatan kişilerin devlet memuru veya ilmiye sınıfına mensup olduklarını gösteriyor.

Tel çit ile alan güvence altına alındı

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, sanat eseri niteliğindeki mezar taşlarını dış etkenlerden, hayvan girişlerinden ve tahribattan korumak amacıyla mezarlık alanını tel çit ile çevirdi. Böylece aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan ecdat mirası fiziksel olarak güvenli bir alanda geleceğe aktarılmış oldu.

Mahalle sakinlerinden teşekkür

Karamürsel Çamdibi Mahallesi sakinleri, ecdat yadigarı mezarların sahipsiz bırakılmamasından duydukları memnuniyeti belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

KOCAELİ’NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE BULUNAN ASIRLIK OSMANLI MEZARLARI, YÜRÜTÜLEN KORUMA VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARIYLA YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI. ZAMANLA ZARAR GÖREN MEZAR TAŞLARI ONARILIRKEN, OSMANLICA KİTABELER GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVRİLDİ VE TARİHİ MİRAS GÜVENCE ALTINA ALINDI.