Samsun'da 'Kültür Neferleri Onur Gecesi' — Adige Kültür Derneği'nden Onur Ödülleri

Adige Kültür Derneği tarafından düzenlenen 'Kültür Neferleri Onur Gecesi', Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler, sanatçılar ve davetliler katıldı; etkinlikte kültür ve toplumsal hafızaya emek veren isimler onurlandırıldı.

Onur Ödülleri ve Anma Bölümleri

Etkinlik kapsamında müzik, folklor, akademi, el sanatları, tarih ve sivil toplum alanlarında uzun yıllar çalışmış dokuz kişiye onur ödülü takdim edildi. Gecede, kültür alanındaki çalışmalarıyla tanınan merhum Fevzi Güven, Yusuf Suat Neğuç ve Miraç Duğ için anma bölümleri düzenlendi. Ayrıca Kurtuluş Savaşı döneminde Maraş ve Antep direnişlerinde yer alan Toğuzata Arslan Bey program kapsamında özel bir sunumla anıldı.

Sahne Gösterileri ve Dernek Çalışmaları

Programın sunuculuğunu sanatçı İshak Akbay yaptı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Kafkas Halk Dansları Topluluğu sahnede mahalli danslar ve geleneksel müzik dinletileri sundu. Etkinlik, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirildi.

Adige Kültür Derneği'nin 2008 yılında kurulduğu ve anadil eğitimi, halk dansları, müzik çalışmaları, el sanatları, folklorik ve tarihsel araştırmalar ile sosyal dayanışma faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Dernek yetkilileri programın ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesinin planlandığını ifade etti.

Yetkililerin Mesajları

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz etkinlikte şunları söyledi: 'Kültürümüz, ülkemizin en kıymetli kültürlerindendir. Maalesef görüyoruz ki her toplumda olduğu gibi her geçen gün dilimizi kaybediyoruz. Kültürümüzü kaybediyoruz. Toplumları geliştiren, tarihi değerlerini öne çıkaran o ülkenin kültüründen ibarettir'.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cihan Güller ise: 'Samsun farklı kültürlerin bir arada yaşadığı muhteşem bir şehir. Samsun tüm dünyanın buluşma noktası. Biz Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı olarak bu mottoyu işaret ettik. Bu akşamda bunu görüyoruz. Farklı coğrafyalardan, Türkiye dışından misafirlerimiz var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum'.

Adige Kültür Derneği Başkanı Kadir Özyılmaz konuşmasında: 'Kültür neferi olmak sadece müzik yapmak, dans etmek, konuşmak, yazmak değildi. Kültür neferi olmak asimilasyonun sessizliğine karşı kimliği ayakta tutmaktır. Unutmanın sıradanlaştığı çağlarda kimliği hatırlatmaktır. 1864 yılında sürgün yollarında kaybettiklerimizi unutmamak unutturmak için çabalamaktır' dedi.

Ödül Alanlar

Gecede ödül alan kültür neferleri arasında şu isimler yer aldı: Toğuzata Aslan Bozkurt (Müzisyen), Şaguj Faysal Şakuç (Ahşap Sanatlar Ustası), Guser Kenan Güser (Geleneksel Kıyafet Ustası), Koblı Murat Kubilay (STK Aktivisti), Nehuşe Nuri Tandoğgu (Medya Temsilcisi), Mefeşuko Şengül Eyigün (Anavatan Dönüşçüsü ve Aktivist), Berzeg Sefer Ersin (Tarihçi-Yazar), Keref Yalçın Karadaş (Yazar ve Aktivist) ve Doç. Dr. Tıjın Çurey (Akademik Folklor Araştırmacısı).

