Malatya'da 1. Kısa Film Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Tören ve destekçiler

Malatya Valiliğinin destekleriyle Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde, İnönü Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen "Gençlik ve Ailem" konulu 1. Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle ve 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen geceye ünlü sanatçılar ile çok sayıda izleyici katıldı.

Protokol, sanatçılar ve performans

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende; Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Fatih Güven, kurum müdürleri, jüri heyeti, yürütme ve danışma kurulu üyeleri, yönetmenler, sanatçılar, sponsor firma yetkilileri ve öğrenciler yer aldı. Çok sayıda filmin yönetmenliğini yapan Ahmet Kapucu ve Abdullah Harun İlhan ile sinema sanatçıları Bora Cengiz, Seher Terzi ve Ömer Duran de törende genç yönetmenlerin heyecanını paylaştı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından devlet konservatuvarı sanatçılarından Orçun Akgün ile Güneş Açıkgöz tarafından gerçekleştirilen müzik performansı gecenin atmosferine ayrı bir güzellik kattı.

Başkan Geçit'in mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit açılış konuşmasında aileyi anlatan her eserin toplumsal hafızaya önemli katkılar sunduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Aile bizleri ayakta tutan, bizi biz yapan, hafızamızı ve geleceğimizi şekillendiren en kıymetli değerdir. İşte bu yarışma, gençlerimizin aileyi kimi zaman bir anı, kimi zaman bir çatışma, kimi zaman bir umut ışığı, kimi zaman da bir fedakârlık hikâyesi üzerinden nasıl yorumladığını gösteren nadide bir sanat çalışması oldu."

Üniversite desteği ve jüri değerlendirmesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise üniversite olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermeyi öncelik haline getirdiklerini belirterek dereceye giren yönetmenleri tebrik etti ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yarışmada yer alan filmler; aile içi iletişim, kuşaklar arası bağlar, gençliğin sorunları ve umutları gibi temaları işlerken, jüri filmleri teknik kalite, senaryo derinliği, özgünlük, mesaj gücü ve yönetmenlik başarısı kriterlerine göre değerlendirdi.

Ödüller ve kazananlar

Toplam 80 film başvurusundan 41 filmi değerlendirmeye alan jüri heyetinin ortak kararıyla; Üniversite ve Serbest Çalışma kategorisinde birinci "Kalem" adlı filmiyle Ahmet Serhat Ak olurken, ikinci "Yankı" filmiyle Serdal Altun, üçüncü "Aile" filmiyle Kübra Bal oldu. Jüri özel ödülüne "Civciv" filmiyle Turgut Kanal ile "Anne Seni Annemle Tanıştırayım mı?" filmiyle Elif Örüm layık görüldü. Mansiyon ödülleri ise "Çıpa" filmiyle Kenan Karayiğit ile "Bir Sabah Küçük Bir İsyan" filmiyle Mehmet Rutkay Açıkgöz'e verildi. Ortaokul ve lise kategorisinde ise "Okulda Bir Gece" adlı filmiyle Yusuf Karaaslan ödül almaya hak kazandı.

Takdim ve teşekkür

Dereceye giren yarışmacılara ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, yarışmanın jüri heyeti, yürütme ve danışma kurullarında görev alan akademisyenlere ve destek sunan sponsor firmalara teşekkür plaketi verildi. Organizasyon, gençlerin sanat üretkenliğini teşvik etme ve aile kavramına dikkat çekme hedefi doğrultusunda geniş katılımlı ve coşkulu bir şekilde tamamlandı.

1.KISA FİLM YARIŞMASININ ÖDÜLLERİ MUHTEŞEM BİR TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU