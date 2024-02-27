Mehmed: Fetihler Sultanı'nın konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ BAŞLADI!

TRT 1’in yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, tarih severlerin ilgisini çekiyor. Dizi, Osmanlı’nın en büyük padişahı Fatih Sultan Mehmet’in hayatını anlatıyor. Dizi, Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk yıllarından itibaren tahta çıkışına, İstanbul’un fethine kadar olan dönemi konu alıyor. Dizi, tarihi bir atmosferde, büyük bir imparatorluğun doğuşunu ve gelişimini ekrana taşıyor.







DİZİNİN İLK BÖLÜMÜ YAYINLANDI

Dizinin ilk bölümü 27 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İlk bölümde, Fatih Sultan Mehmet’in babası Sultan Murad’ın vefatı ve tahta çıkışı, Bizans İmparatorluğu ile olan ilişkileri, Çandarlı ailesi ile olan çekişmesi, Notaras ve Konstantinos gibi Bizanslı karakterlerin planları, Mara Hatun ve Halime Hatun gibi kadın karakterlerin etkisi gibi konular işlendi. İlk bölüm, izleyicilerden olumlu yorumlar aldı.

DİZİNİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizinin oyuncu kadrosunda Serkan Çayoğlu, Sultan Mehmet’i canlandırırken; Selim Bayraktar, Çandarlı; Fikret Kuşkan, Notaras; Tuba Ünsal, Mara Hatun; Seçkin Özdemir, Konstantinos; Teoman Kumbaracıbaşı, Sultan Murad; Emine Ün, Halime Hatun ve Kenan Çoban, Malkoçoğlu Bali Bey karakterlerine hayat veriyor. Dizinin yönetmenliğini Cevdet Mercan, senaristliğini Hakan Evrensel ve Ali Alper Erze yaparken, yapımcılığını ES Film üstleniyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi ne zaman başladı ve ne zaman yayınlanacak?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 27 Şubat 2024 tarihinde TRT 1 ekranlarında başladı. Dizi, her Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi nerede çekiliyor?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, İstanbul ve çevresindeki tarihi mekanlarda çekiliyor. Dizinin çekimleri için özel olarak kurulan plato ve dekorlar da dikkat çekiyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi gerçek mi?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, tarihi bir dizi olup, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alıyor. Dizi, tarihi kaynaklara ve araştırmalara dayanarak hazırlanmıştır. Ancak dizi, tamamen belgesel niteliğinde değildir. Dizi, dramatik ve sanatsal bir anlatımla, tarihi olayları ve kişileri yorumlamaktadır. Dizi, tarihi gerçeklere saygılı olmakla birlikte, kurgusal unsurlar da içermektedir.