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Mehmed: Fetihler Sultanı uyarla mı gerçek hikaye mi?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, Osmanlı’nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in hayatına odaklanıyor. Dizi, tarihi gerçeklere ne kadar sadık kalıyor? Dizide hangi olaylar ve karakterler gerçek, hangileri uyarla? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 18:07
Mehmed: Fetihler Sultanı uyarla mı gerçek hikaye mi?

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi gerçek hikayeye ne kadar sadık? İşte tarihi gerçekler ve uyarlamalar!

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, 27 Şubat 2024 Salı günü 1. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Teoman Kumbaracıbaşı, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun gibi isimlerin yer aldığı dizini, Büyük Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed’in hayatına ışık tutacak. Dizi, İslam alemi için önemli isimlerden olan Eyüp el Ensari’nin de hayatından kesitler sunacak.

mehmed fetihler sultanı

Dizideki Gerçek Olaylar ve Karakterler

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi, tarihi gerçeklere büyük ölçüde sadık kalmaya çalışıyor. Dizide anlatılan olaylar ve karakterler, genel olarak tarih kaynaklarına uygun olarak işleniyor. Dizideki gerçek olaylar ve karakterler şunlardır:

Fatih Sultan Mehmet: Dizinin başrolü olan Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı’nın yedinci padişahıdır. 1432 yılında Edirne’de doğmuş, 1481 yılında Gebze’de vefat etmiştir. 21 yaşında İstanbul’u fethederek, Bizans İmparatorluğu’na son vermiştir. Ayrıca Anadolu, Rumeli, Kırım, Kafkasya, Balkanlar, Ege Adaları, Akdeniz ve Karadeniz’de pek çok toprak fethetmiştir. Döneminin en önemli devlet adamları, komutanları, bilginleri ve sanatçılarıyla çevrili olan Fatih Sultan Mehmet, hem askeri hem de kültürel alanda büyük başarılar göstermiştir. Dizide Fatih Sultan Mehmet’i Serkan Çayoğlu canlandırıyor.

Eyüp el Ensari: Dizinin diğer önemli karakteri olan Eyüp el Ensari, Hz. Muhammed’in (SAV) en yakın sahabilerinden biridir. Mekke’den Medine’ye hicret eden ilk Müslümanlardandır. Hz. Muhammed’in (SAV) sancaktarı ve damadıdır. İslam’ın ilk şehidi kabul edilen oğlu Abdullah’ın babasıdır. İstanbul’un fethinden önce, Hz. Muhammed’in (SAV) rüyasında Fatih Sultan Mehmet’e görünerek ona destek vermiştir. İstanbul’un fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet’in emriyle Eyüp el Ensari’nin kabri bulunmuş ve Eyüp Sultan Camii inşa edilmiştir. Dizide Eyüp el Ensari’yi Selim Bayraktar canlandırıyor.

Murad Han: Fatih Sultan Mehmet’in babası ve Osmanlı’nın altıncı padişahıdır. 1404 yılında Amasya’da doğmuş, 1451 yılında Edirne’de vefat etmiştir. Osmanlı’yı Rumeli’de güçlendirmiş, Varna ve Kosova savaşlarını kazanmıştır. Boğaz Köprüsü’nü yaptırmış, İstanbul’un fethi için hazırlıklar yapmıştır. Dizide Murad Han’ı Fikret Kuşkan canlandırıyor.

Orhan Bey: Fatih Sultan Mehmet’in dedesi ve Osmanlı’nın ikinci padişahıdır. 1281 yılında Söğüt’te doğmuş, 1362 yılında Bursa’da vefat etmiştir. Osmanlı’yı beylikten devlete çevirmiş, Anadolu ve Rumeli’de pek çok toprak fethetmiştir. Bursa’yı başkent yapmış, ilk Osmanlı medresesini kurmuştur. Dizide Orhan Bey’i Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor.

Akşemseddin: Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve manevi danışmanıdır. 1389 yılında Şam’da doğmuş, 1459 yılında Göynük’te vefat etmiştir. İslam alimi, hekim, astronom, matematikçi ve mutasavvıftır. Fatih Sultan Mehmet’e İstanbul’un fethi için ilham vermiş, fetih sırasında ona eşlik etmiştir. Eyüp el Ensari’nin kabrini bulan kişi olarak bilinir. Dizide Akşemseddin’i Kenan Çoban canlandırıyor.

Hüma Hatun: Fatih Sultan Mehmet’in annesi ve Murad Han’ın eşidir. Aslen Rum olan Hüma Hatun, Murad Han tarafından cariye olarak alınmış, sonra nikahlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet’i 1432 yılında doğurmuştur. Fatih Sultan Mehmet’in tahta çıkmasında önemli rol oynamıştır. Dizide Hüma Hatun’u Açelya Akkoyun canlandırıyor.

Mara Hatun: Fatih Sultan Mehmet’in üvey annesi ve Murad Han’ın eşidir. Aslen Sırp olan Mara Hatun, Sırp Despotu Lazar’ın kızıdır. Murad Han ile siyasi bir evlilik yapmıştır. Fatih Sultan Mehmet ile arası iyi değildir. Dizide Mara Hatun’u Tuba Ünsal canlandırıyor.

Çandarlı Halil Paşa: Fatih Sultan Mehmet’in veziri ve Osmanlı’nın ilk sadrazamıdır. 1365 yılında Çandarlı’da doğmuş, 1453 yılında İstanbul’da idam edilmiştir. Murad Han ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinde önemli görevler üstlenmiştir. İstanbul’un fethine karşı çıkmış, Fatih Sultan Mehmet tarafından hainlikle suçlanmıştır. Dizide Çandarlı Halil Paşa’yı Serdar Orçin canlandırıyor.

Şeyh Şaban-ı Veli: Fatih Sultan Mehmet’in manevi destekçilerinden biridir. 1398 yılında Kastamonu’da doğmuş, 1469 yılında Kastamonu’da vefat etti.

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