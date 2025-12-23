Mereto Dağı'nda Yamaç Paraşütü Başlıyor: Sason'da Uluslararası Pist Tescil Edildi

Mereto Dağı'nda Yamaç Paraşütü Projesi Hayata Geçiyor

Batman'ın Sason ilçesinde turizmi canlandıracak yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. İlçede yer alan 3 bin rakımlı Mereto Dağında planlanan yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinde fiziki altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Proje Detayları ve Tescil

Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcisi Menaf Nergiz, yürütülen çalışmalar ve hazırlanan raporları sunmak üzere Sason Kaymakamı Furkan Başar'ı ziyaret etti. Ziyarette, Mereto Dağı'nda oluşturulan yamaç paraşütü uçuş pistinin bu hafta itibarıyla uluslararası düzeyde tescil edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hedefler ve Beklentiler

Kaymakam Furkan Başar yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte Mereto Dağı'nda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile yarışmalar düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Başar, Mereto Dağı'nın sahip olduğu rakım, doğal güzellikler ve uygun fiziki koşullar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin önemli bir havacılık ve turizm merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Proje tamamlandığında bölgenin tanıtımı ve turizm hareketliliği açısından yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

