DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Mereto Dağı'nda Yamaç Paraşütü Başlıyor: Sason'da Uluslararası Pist Tescil Edildi

Sason'daki 3 bin rakımlı Mereto Dağı'nda yamaç paraşütü altyapısı tamamlandı; uçuş pisti uluslararası düzeyde tescil edildi, organizasyonlar planlanıyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:18
Mereto Dağı'nda Yamaç Paraşütü Başlıyor: Sason'da Uluslararası Pist Tescil Edildi

Mereto Dağı'nda Yamaç Paraşütü Projesi Hayata Geçiyor

Batman'ın Sason ilçesinde turizmi canlandıracak yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. İlçede yer alan 3 bin rakımlı Mereto Dağında planlanan yamaç paraşütü uçuş faaliyetlerinde fiziki altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Proje Detayları ve Tescil

Türkiye Hava Sporları Federasyonu temsilcisi Menaf Nergiz, yürütülen çalışmalar ve hazırlanan raporları sunmak üzere Sason Kaymakamı Furkan Başar'ı ziyaret etti. Ziyarette, Mereto Dağı'nda oluşturulan yamaç paraşütü uçuş pistinin bu hafta itibarıyla uluslararası düzeyde tescil edildiği bilgisi paylaşıldı.

Hedefler ve Beklentiler

Kaymakam Furkan Başar yaptığı açıklamada, önümüzdeki süreçte Mereto Dağı'nda ulusal ve uluslararası organizasyonlar ile yarışmalar düzenlenmesinin planlandığını söyledi. Başar, Mereto Dağı'nın sahip olduğu rakım, doğal güzellikler ve uygun fiziki koşullar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin önemli bir havacılık ve turizm merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Proje tamamlandığında bölgenin tanıtımı ve turizm hareketliliği açısından yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.

MERETO DAĞI YAMAÇ PARAŞÜTÜ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

MERETO DAĞI YAMAÇ PARAŞÜTÜ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

MERETO DAĞI YAMAÇ PARAŞÜTÜ PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Üniversitesi'nden 'Bir Varmış Bir Yokmuş' Öğrenci Sergisi
2
Osmangazi Belediyesi Öykü Yazma Atölyesiyle Yeni Yazarlar Yetiştiriyor
3
Tavşanlı’da Protokol ve Vatandaşlar Lokma Etkinliğinde Buluştu
4
Kütahya'da Osmanlı Motifli Perdeler Gençlerin Gözdesi
5
Hafsa Sultan Kervansarayı'na MTO'dan Tam Destek — İtalya Birincisi Proje Kitaplaştı
6
Merkezefendi Kış Festivali: Müzik, Buz Pateni ve Eğlence
7
Plovdiv'de 'Yedi Tepeler Bulgar-Türk Dostluk Sergisi' Sanatseverlerle Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi