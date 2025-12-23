Mersin'de Geri Dönüşümle Yeni Yıl Süslemeleri Şehri Renklendirdi

Mersin'de geri dönüşümle hazırlanan yeni yıl süslemeleri şehri renklendirdi

Park ve refüjlere yerleştirilen objelerle kente yeni yıl atmosferi getirildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde kentin ana arterleri ve kavşaklarında gerçekleştirdiği süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla şehri yeni yıla hazırladı. Park ve refüjlerde yapılan peyzaj düzenlemeleriyle sokaklarda yeni yıl coşkusu hissediliyor.

Yeni yıl temasına uygun süslemelerde çam ağaçları, geyik figürleri ve hediye paketleri gibi çeşitli objeler kullanıldı. Bu tasarım ve uygulama çalışmaları Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğünde peyzaj mimarı olarak görev yapan Görkem Arkan, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mersin’in yeni yıla rengarenk hazırlandığını belirtti. Arkan, süsleme objelerinin belediyenin kendi atölyelerinde üretildiğini vurguladı.

Arkan ayrıca atölye üretimine ve malzeme kullanımına dair şunları söyledi: "Yeni yıl konulu süsleme objeleri, daha önce farklı amaçlarla kullanılan ve ekonomik ömrünü tamamlamış ürünlerden oluşuyor. Bu malzemeleri marangoz ve kaynak atölyelerimizde yeniden değerlendirerek boyuyor, yeni bir görünüme kavuşturuyoruz".

Çalışmaların amacının yeni yıl coşkusunu kentin dört bir yanına taşımak olduğunu ifade eden Arkan, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yılın neşesini tüm kente yaymaya devam ediyoruz" dedi.

Arkan, projelerin uzun vadeli hedeflerine de değinerek, 2026 hedefleri kapsamında Mersin’i peyzaj mimarlığı ve kentsel tasarım alanında ülke ve dünya çapında örnek gösterilen kentler arasına taşımayı amaçladıklarını belirtti ve "Çalışmalarımızı sevgiyle, özveriyle sürdürüyoruz. Tüm vatandaşlarımıza mutlu yıllar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

