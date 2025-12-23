DOLAR
42,82 -0,01%
EURO
50,62 -0,49%
ALTIN
6.176,11 -1,19%
BITCOIN
3.748.268,32 0,97%

Mersin’de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' Şöleni: Yörük Geleneği Sahnelendi

Mersin’de düzenlenen 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleninde Yörük yaşam tarzı, el sanatları, defile ve gösterilerle tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:37
Mersin’de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' Şöleni: Yörük Geleneği Sahnelendi

Mersin’de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni gerçekleştirildi

Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi ev sahipliğinde, Mersin Halk Eğitim Merkezi desteğiyle düzenlenen 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni, Yörüklerin yaşam tarzı, gelenekleri, el sanatları ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkardı.

Okul bahçesinde kurulan kıl çadırlar ve stantlarda Yörük kültürüne ait günlük yaşam görselleri, geleneksel objeler ve el emeği ürünler sergilendi. Düzenlenen defile katılımcılara nostaljik bir kültürel yolculuk sundu. Ayrıca halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve stantlar yoğun ilgi gördü; Yörük poşusu katılımcılara hatıra olarak dağıtıldı. Etkinlik, öğrenciler ve velilerin katılımıyla büyük ilgi topladı.

Yetkililerden açıklamalar

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir

Demir, "Günümüzde neredeyse dağlarda ve köylerde Yörükler kalmadı. Herkes büyükşehirlere indi. Bu kültürü yaşatabilmenin en güzel yolu da usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize düşüyor. Bu çalışmaları okullarımızın ve halk eğitimlerimizin içerisine taşıyabilirsek, kültürümüzü yok olmaktan kurtarabiliriz. Yörük deyince akla sürekli göç eden bir topluluk geliyor, oysa bizim de köylerimiz var. Yörükler yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek dağlara çıkar, kıl çadırlar kurarak yaşamlarını sürdürürler" dedi.

Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mete Harun

Harun, "Bugün burada öğrencilerimize sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi millî kültürlerini ve geleneklerini tanımaları amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda öğrencilerimize Yörük kültürünü tanıttık. Yörük kültürü, Türk milletinin en eski ve köklü kültürlerinden biridir. Amacımız, öğrencilerimizin hem mesleki anlamda gelişmelerini sağlamak hem de kültürlerini tanıyarak vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Şölen, Yörük kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından hem eğitim kurumlarının rolünü hem de toplumun ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

MERSİN'DE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITIM PROGRAMINDA...

MERSİN'DE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITIM PROGRAMINDA, GELENEKSEL YÖRÜK KIYAFETLERİ DEFİLESİ, MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ VE KURULAN STANTLARLA YÖRÜK YAŞAMI TANITILDI.

MERSİN'DE MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN YÖRÜK KÜLTÜRÜ TANITIM PROGRAMINDA...

Yazar
EDİTÖR

Deniz Arslan

3 yıllık deneyimli. Psikoloji, beslenme, astroloji, organik yaşam ve seyahat konularında "soft news" olarak adlandırılan okunması keyifli içerikler hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Deliler Koğuşu Keçiören'de Sahnelendi: Tiyatro İzleyiciyi Güldürdü ve Ağlattı
2
Hulusi Kentmen'in İzmit'teki Evi 5 Yıldır Bitmiyor: Restorasyon Tartışması
3
Mersin'de Geri Dönüşümle Yeni Yıl Süslemeleri Şehri Renklendirdi
4
Keçiören'de 'Şarkılarla Yıldırım Gürses' Konseri: Nostalji Gecesi
5
Mersin’de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' Şöleni: Yörük Geleneği Sahnelendi
6
İnegöl'de "Toprağın Uykusu" ile Anadolu Gelenekleri Canlandı
7
Ahmet Özer'in "Döngü" Heykeli 77. Devlet Resim ve Heykel Yarışması'nda Sergilenmeye Değer Bulundu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi