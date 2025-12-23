Mersin’de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' Şöleni: Yörük Geleneği Sahnelendi

Mersin’de 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni gerçekleştirildi

Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi ev sahipliğinde, Mersin Halk Eğitim Merkezi desteğiyle düzenlenen 'Yörük Göçer Kültür Kalır' şöleni, Yörüklerin yaşam tarzı, gelenekleri, el sanatları ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkardı.

Okul bahçesinde kurulan kıl çadırlar ve stantlarda Yörük kültürüne ait günlük yaşam görselleri, geleneksel objeler ve el emeği ürünler sergilendi. Düzenlenen defile katılımcılara nostaljik bir kültürel yolculuk sundu. Ayrıca halk oyunları ekiplerinin gösterileri ve stantlar yoğun ilgi gördü; Yörük poşusu katılımcılara hatıra olarak dağıtıldı. Etkinlik, öğrenciler ve velilerin katılımıyla büyük ilgi topladı.

Yetkililerden açıklamalar

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir

Demir, "Günümüzde neredeyse dağlarda ve köylerde Yörükler kalmadı. Herkes büyükşehirlere indi. Bu kültürü yaşatabilmenin en güzel yolu da usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize düşüyor. Bu çalışmaları okullarımızın ve halk eğitimlerimizin içerisine taşıyabilirsek, kültürümüzü yok olmaktan kurtarabiliriz. Yörük deyince akla sürekli göç eden bir topluluk geliyor, oysa bizim de köylerimiz var. Yörükler yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yüksek dağlara çıkar, kıl çadırlar kurarak yaşamlarını sürdürürler" dedi.

Akdeniz Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mete Harun

Harun, "Bugün burada öğrencilerimize sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi millî kültürlerini ve geleneklerini tanımaları amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bu kapsamda öğrencilerimize Yörük kültürünü tanıttık. Yörük kültürü, Türk milletinin en eski ve köklü kültürlerinden biridir. Amacımız, öğrencilerimizin hem mesleki anlamda gelişmelerini sağlamak hem de kültürlerini tanıyarak vatanına ve milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır. Güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attığımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Şölen, Yörük kültürünün korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından hem eğitim kurumlarının rolünü hem de toplumun ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

