Müge Anlı, kurye baldız cinayetinde kan donduran gerçeği çözdü! Stüdyo ve izleyenler şoke oldu

Müge Anlı, kurye baldız cinayetinin sırlarını tek tek aydınlattı! Kızının katili, aile dostu çıktı! Cinayet zanlısı, “Arkadaşımı da öldürecektim ama…” diyerek itiraf etti!

Müge Anlı, kurye baldız cinayetinde kan donduran gerçeği çözdü! Stüdyo ve izleyenler şoke oldu
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Müge Anlı’da kurye baldız cinayetinin perde arkası: Kızının katiliyle aynı masada yemek yemişler!

Antalya’da motokurye Ali Diken, 20 Aralık’tan beri kayıptı. Ailesi, polise başvurarak endişelerini dile getirdi. Ancak kayıp olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çarpıcı bir şekilde aydınlatıldı. Programa bağlanan garson Zeynel Boyacı, Ali Diken’i kendisine küfür ettiği için öldürüp araziye gömdüğünü itiraf etti.

müge anlı

Boyacı, polise teslim olduktan sonra verdiği ifadede Ali Diken’in yanı sıra baldızı Zeynep Ece Aksay’ı da öldürdüğünü söyledi. Boyacı, baldızını kıskançlık yüzünden evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini de otomobille aynı araziye taşıyıp gömdüğünü anlattı. Boyacı, ayrıca çocukluk arkadaşı M.Ç.'yi de baldızıyla ilişkisi olduğunu düşünerek öldürmeye kalktığını, ancak son anda vazgeçtiğini belirtti.

Boyacı’nın gösterdiği yerde yapılan kazıda Ali Diken ve Zeynep Ece Aksay’ın cesetleri bulundu. Boyacı’nın Ali Diken’in cep telefonlarını sattığı ve maaşını çektiği, olaydan sonra yurt dışına kaçmayı planladığı ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜLEN KIZIN BABASI İSYAN ETTİ

Baba Mustafa Aksay, kızının ölümüne sebep olan Boyacı’ya ve kızının ablasına tepki gösterdi. Aksay, “Olay günü ablası yanında mıydı? Yanında ise kardeşini neden kurtarmadı? Cinayetten sonra Zeynep’in araziye taşındığı battaniye evde yokmuş, Zeynel Boyacı battaniyeyi çöpe attığını ifade ediyor. Neden kardeşine sahip çıkmadı, kızıma verilene ev hapsini kabul etmiyorum. Daha çok ceza almasını talep ediyorum. Biz olayı duyduğumuz zaman yaşananlara inanamadık. Kızım Ece kaybolduktan sonra ablası bizi yanlış yönlendirdi, işten gelmediğini söyledi. Biz kayıp başvurusu yapmadan önce oldu bunlar. İşyerinin telefonunu istedim, onu da bilmediğini söyledi. Sonra biz kayıp başvurusu yaptık. Kızımın otobüse bindiği görülmüş ama ardından nereye gittiği belli değildi” dedi.

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Şüphelinin eşi İ.B., ev hapsi şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli M.Ç. ise her gün imza vermek kaydıyla serbest bırakıldı. Ali Diken’in cesedi ile birlikte bulunan Zeynep Ece Aksay’ın cenazesi ise ailesine teslim edildi ve Karaöz Mahallesinde toprağa verildi.

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