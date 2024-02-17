Müge Anlı’da büyük yalan! Eşi ve çocuğu için kim olduğunu sakladı! Kızını kardeşi için tanıttı

Müge Anlı şokta! Eşi ve çocuğu için yalan söyledi!

Aile Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı

Almanya'dan eşi Evra ve 9 aylık bebeği için Türkiye'ye gelen Hüseyin, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Evra'nın başka bir erkekle kaçtığını öğrenen Hüseyin, onu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Ancak Evra, yayına bağlanınca ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırttı.

"Hüseyin'in eşi değil, kuzeniyim"

Evra, Hüseyin'in kendisiyle evli olmadığını, aslında kuzeni olduğunu iddia etti. Ayrıca bebeğin de kardeşi olduğunu, annesinin de teyzesi olduğunu söyledi. Baba Ayhan ise kızının sözleri karşısında çaresiz kaldı. "Bu nasıl olur? Bu benim karım, senin de annen. Benim iki çocuğum var. Biri sen, biri de oğlum. Başka kimse yok" dedi. Evra, Hüseyin'in gerçek eşinin kuzeni Elif olduğunu da ileri sürdü. "Hüseyin, Elif'le evlenmiş. Beni buraya kaçırmak için böyle yalan söylüyorlar" dedi.

"Benim adım Evra değil, Esin"

Evra, doğum belgesi ve kimlikte kendi kızı olarak görünen bebeğin de kardeşi olduğunu savundu. "O benim kardeşim. Annem de biliyor. Ben ona bakıyorum. DNA testi yapın istiyorum" dedi.

Müge Anlı'nın gösterdiği ultrason görüntülerinin de kendisine ait olmadığını öne süren Evra, "Benim adım Evra değil, Esin. Kimliğim de yok, nüfusa baktığımda adım başka çıkıyor" dedi. Evra, evlilik cüzdanındaki fotoğraf ve ismi de reddetti. Hüseyin ile çekilen nişan, kına ve dans videolarını da montaj olduğunu iddia etti. Bu arada Aile Bakanlığı, canlı yayında yaşanan bu olayla ilgili soruşturma başlattı.