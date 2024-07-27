Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri: Cobra Kai ve Find Me Falling Zirvede!
Dünyada en çok kullanılan dijital yayın platformu Netflix, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Bu hafta da Netflix, en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. İşte, haftanın en çok ilgi gören içerikleri ve detayları...
Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok izlenen içeriklerin listesini paylaştı. Haftanın en popüler dizileri ve filmleri arasında büyük çekişmeler yaşandı. İşte, Netflix'te bu hafta en çok izlenen içerikler:
HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ
Netflix’in dizi kanadında bu hafta en çok izlenen içerik, Cobra Kai’nin altıncı sezonu oldu. Cobra Kai, bölüm başı ortalama 14 milyon 800 bin izleyici ile zirvede yer aldı. İşte diğer popüler diziler:
Cobra Kai: Season 6
Toplam İzleyici: 47,500,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 14,800,000
Vikings: Valhalla: Season 3
Toplam İzleyici: 41,000,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 6,400,000
Simone Biles Rising: Season 1
Toplam İzleyici: 8,300,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,700,000
Homicide: Los Angeles
Toplam İzleyici: 19,600,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,300,000
Supacell: Season 1
Toplam İzleyici: 21,900,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,200,000
Vikings: Valhalla: Season 1
Toplam İzleyici: 16,300,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 2,400,000
Too Hot to Handle: Season 6
Toplam İzleyici: 7,700,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 2,000,000
Exploding Kittens: Season 1
Toplam İzleyici: 7,500,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 1,900,000
Bridgerton: Season 3
Toplam İzleyici: 14,900,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 1,900,000
Vikings: Valhalla: Season 2
Toplam İzleyici: 12,000,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 1,900,000
HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ
Netflix’in film kategorisinde ise haftanın en çok izlenen filmi Find Me Falling oldu. Bu film, bölüm başına ortalama 14 milyon 400 bin izleyiciye ulaştı. İşte diğer popüler filmler:
Find Me Falling
Toplam İzleyici: 22,500,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 14,400,000
Trolls Band Together
Toplam İzleyici: 15,800,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 10,300,000
Land of Bad
Toplam İzleyici: 16,600,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 8,700,000
Beverly Hills Cop: Axel F
Toplam İzleyici: 16,400,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 8,300,000
A Family Affair
Toplam İzleyici: 10,500,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 5,500,000
Titanic
Toplam İzleyici: 17,400,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 5,400,000
The Long Game
Toplam İzleyici: 9,500,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 5,100,000
Hillbilly Elegy
Toplam İzleyici: 9,400,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,800,000
Paw Patrol: The Movie
Toplam İzleyici: 4,600,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 3,200,000
The Super Mario Bros. Movie
Toplam İzleyici: 4,800,000
Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 3,100,000
Netflix, sadece dizi ve film içerikleriyle değil, oyun sektörüne yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcı katılımını artırmak amacıyla 80’den fazla oyun geliştirdiğini duyurdu. Bu adım, Netflix’in dijital eğlence sektöründe genişlemesini gösteriyor.
Netflix, dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşarak, her hafta popüler içerikleriyle dikkat çekiyor. Cobra Kai ve Find Me Falling gibi diziler ve filmler, platformun en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Siz bu hafta hangi dizi ya da filmi izlediniz?