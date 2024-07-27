Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Netflix'te Haftanın En Çok İzlenen Dizi ve Filmleri: Cobra Kai ve Find Me Falling Zirvede!

Dünyada en çok kullanılan dijital yayın platformu Netflix, her hafta milyonlarca izleyiciyi ekran başına topluyor. Bu hafta da Netflix, en çok izlenen dizi ve filmleri açıkladı. İşte, haftanın en çok ilgi gören içerikleri ve detayları...

Netflix, her hafta olduğu gibi bu hafta da en çok izlenen içeriklerin listesini paylaştı. Haftanın en popüler dizileri ve filmleri arasında büyük çekişmeler yaşandı. İşte, Netflix'te bu hafta en çok izlenen içerikler:







HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

Netflix’in dizi kanadında bu hafta en çok izlenen içerik, Cobra Kai’nin altıncı sezonu oldu. Cobra Kai, bölüm başı ortalama 14 milyon 800 bin izleyici ile zirvede yer aldı. İşte diğer popüler diziler:

Cobra Kai: Season 6

Toplam İzleyici: 47,500,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 14,800,000

Vikings: Valhalla: Season 3

Toplam İzleyici: 41,000,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 6,400,000

Simone Biles Rising: Season 1

Toplam İzleyici: 8,300,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,700,000

Homicide: Los Angeles

Toplam İzleyici: 19,600,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,300,000

Supacell: Season 1

Toplam İzleyici: 21,900,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,200,000

Vikings: Valhalla: Season 1

Toplam İzleyici: 16,300,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 2,400,000

Too Hot to Handle: Season 6

Toplam İzleyici: 7,700,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 2,000,000

Exploding Kittens: Season 1

Toplam İzleyici: 7,500,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 1,900,000

Bridgerton: Season 3

Toplam İzleyici: 14,900,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 1,900,000

Vikings: Valhalla: Season 2

Toplam İzleyici: 12,000,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 1,900,000





HAFTANIN EN ÇOK İZLENEN FİLMLERİ

Netflix’in film kategorisinde ise haftanın en çok izlenen filmi Find Me Falling oldu. Bu film, bölüm başına ortalama 14 milyon 400 bin izleyiciye ulaştı. İşte diğer popüler filmler:

Find Me Falling

Toplam İzleyici: 22,500,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 14,400,000

Trolls Band Together

Toplam İzleyici: 15,800,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 10,300,000

Land of Bad

Toplam İzleyici: 16,600,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 8,700,000

Beverly Hills Cop: Axel F

Toplam İzleyici: 16,400,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 8,300,000

A Family Affair

Toplam İzleyici: 10,500,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 5,500,000

Titanic

Toplam İzleyici: 17,400,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 5,400,000

The Long Game

Toplam İzleyici: 9,500,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 5,100,000

Hillbilly Elegy

Toplam İzleyici: 9,400,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 4,800,000

Paw Patrol: The Movie

Toplam İzleyici: 4,600,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 3,200,000

The Super Mario Bros. Movie

Toplam İzleyici: 4,800,000

Bölüm Başına Ortalama İzleyici: 3,100,000

Netflix, sadece dizi ve film içerikleriyle değil, oyun sektörüne yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor. Şirket, kullanıcı katılımını artırmak amacıyla 80’den fazla oyun geliştirdiğini duyurdu. Bu adım, Netflix’in dijital eğlence sektöründe genişlemesini gösteriyor.



Netflix, dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşarak, her hafta popüler içerikleriyle dikkat çekiyor. Cobra Kai ve Find Me Falling gibi diziler ve filmler, platformun en çok izlenenleri arasında yer alıyor. Siz bu hafta hangi dizi ya da filmi izlediniz?