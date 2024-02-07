Netflix’in Yeni Dizisi Adsız Aşıklar'a Erdem Kaynarca konuk oluyor

Aşk hastanesinde tedavi görenlerin ve onlara yardım eden doktorun hikâyesini anlatan Adsız Aşıklar dizisinde Halit Ergenç, Funda Eryiğit rol alıyor.

Netflix’in Yeni Dizisi Adsız Aşıklar'a Erdem Kaynarca konuk oluyor
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Halit Ergenç ve Funda Eryiğit’in Başrolünde Olduğu Adsız Aşıklar Dizisine Yeni Bir Yıldız Katıldı

Cumartesi Film Medya’nın Netflix’e Hazırladığı Adsız Aşıklar Dizisi, Aşk Doktoru ve Hastalarının Hikâyelerini Anlatıyor

Halit Ergenç ve Funda Eryiğit'in başrolünde yer aldığı Adsız Aşıklar dizisinin seti devam ediyor. Umur Turagay’ın yönetmenliğini, Başar Başaran’ın ise senaristliğini üstlendiği dizi, yakında Netflix’te izleyicilerle buluşacak. Dizi, aşk acısı çekip bir aşk hastanesine giden insanların ve onlara yardım eden bir aşk doktorunun öykülerini anlatıyor. Dizinin konuk oyuncu kadrosuna ise bir başka ünlü isim daha dahil oldu.

Erdem Kaynarca, Adsız Aşıklar Dizisinde Kerem Karakterini Canlandırıyor

Erdem Kaynarca, 8 bölümlük Adsız Aşıklar dizisinde Kerem adlı bir karaktere hayat veriyor. Kaynarca, dizide aşk doktorunun eski sevgilisi olan Kerem’i oynuyor. Kaynarca, bu aralar aynı zamanda “Eksik” adlı tiyatro oyununda ve NOW’da yayınlanan Med Yapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinde de rol alıyor.

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