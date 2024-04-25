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Ömer 52. Bölüm fragmanı ortalığı karıştırdı! Gamze ve Ömer nikah masasına gidiyor

Ömer dizisinin 52. bölümünün ikinci fragmanı yayında! Ömer ve Gamze aşkında neler oluyor? Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 20:41
Ömer 52. Bölüm fragmanı ortalığı karıştırdı! Gamze ve Ömer nikah masasına gidiyor

Oyuncu kadrosunda Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı 'Ömer' dizisinin 52. bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Peki yeni bölümde sizleri neler bekliyor olacak? Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

ÖMER'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK

Ömer dizisi oyuncuları içerisinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner bulunuyor. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer’in yönetmeni ise Cem Karcı, senaryo yazarı Gülizar Irmak'tır. Rami'nin Fatma'ya yaptığı teklif herkesi şaşırtır ama annesini bu evlilikten ayırmak isteyen Nuran, dayısı Yılmaz'a haber vererek dengeleri değiştirecek bir adım atar. Ancak Yılmaz'ın ortaya çıkmasıyla durumdan çıkmak daha da zorlaşır. 

Ömer'in Yeni Bölümü

Çiçek, Reşat ile Nurhayat arasında bir şeyler döndüğünden şüphelenir ancak endişelerinin geçerli olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kalır. Durumundan endişelenen Reşat, Ömer'i Gamze'den ayrılıp yeni bir yola girmesi konusunda uyarıda bulunur. Nisa sonunda mektubu yazdığı gizli sevgilisiyle tanışır. Boşanmanın eşiğine gelen Gamze ve Ömer, gururlarından dolayı birbirlerine olan aşklarını dile getirememektedirler. Ancak Fatma ve Rahmi arasındaki anlaşmazlığı çözmeye çalışmak ikilinin yeniden yakınlaşmasına neden olur. Ancak beklenmedik bir gelişme Yılmaz'ı çok zor durumda bırakır.

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Ömer 52. Bölüm fragmanı ortalığı karıştırdı! Gamze ve Ömer nikah masasına gidiyor

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