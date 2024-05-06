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Ömer erken final mi yapıyor? Gökçe Bahadır’dan şok eden açıklama

Ömer dizisinden herkesi şaşırtan erken final kararı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:56
Ömer erken final mi yapıyor? Gökçe Bahadır’dan şok eden açıklama

Seyirciler şokta! Ömer dizisi erken final mi yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖMER DİZİSİNDEN ERKEN FİNAL KARARI

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden Ömer dizisinin final kararı herkesi şaşırtmıştı. Dizinin reytingleri de iyi ilerlerken senarist değişikliği olması reytingleri de etkiledi ve Mayıs ayında final yapmasına karar verildi. 

ömer dizisi erken final kararı

Ömer dizisinde Gamze karakterini canlandıran başarılı oyuncu Gökçe Bahadır da konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Erken final değil. Bu sene bitmesi planlanıyordu. Biz güzel bir iş yaptık, bu yüzden çok mutluyuz.' 

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Ömer erken final mi yapıyor? Gökçe Bahadır’dan şok eden açıklama

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