Sakarya'da 100 Yıllık Tarih Canlandı: Tarihi Kuyudibi Konağı Restore Edildi

Tarihi yapı Osmanlı izleriyle yeniden hayat buldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yıkık ve bakımsız haldeyken ayağa kaldırdığı Tarih Kuyudibi Konağının restorasyonunu tamamladı. İnşa sürecinde Osmanlı mimarisinden izler korunarak, yapı Adapazarı tarihinin önemli bir mirası olarak şehrin hizmetine sunuldu.

Alınan bilgiye göre, 1922 yılında inşa edilen ve 103 yıldır Sakarya’nın tarihi gelişmelerine tanıklık eden konak, uzun süre bakımsız kaldığı için büyük hasar görmüş ve yıkılma tehlikesiyle karşılaşmıştı. Büyükşehir Belediyesi, konağı koruma ve restore etme kararı alarak yapıyı yeniden ayağa kaldırdı.

Çalışmalar süratle ilerledi; 3 katlı konağın tüm katları özel işçilikle yeniden inşa edildi. Horasan harcından yapılan ince ve kalın sıvaların ardından kaba inşaat tamamlandı. Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan yapı, yoğun bir emek ve restorasyon sürecinin ardından son şeklini aldı.

Kentin tarihinin önemli bir miras olduğuna değinen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu düşünceyle şehrimizin dört bir yanında, geçmişten izler taşıyan her türlü değer, gözbebeğimizdir. Kuyudibi’ndeki bu konağı hamdolsun başlattığımız çalışmayla yeniden canlandırdık ve yaşattık. Bir asrı aşkın süredir tarihin en büyük şahidi olan Tarihi Kuyudibi Konağımız hayırlı uğurlu olsun" dedi.

