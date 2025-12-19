DOLAR
Yenişehir Yarhisar'da 'Oba Pansiyon' — Kıl Çadırlarla Osmanlı Dokusunda Turizm

Yenişehir'in Yarhisar köyünde Güneşin Kadınları Kooperatifi, AB destekli ICMPD Enhancer projesiyle kıl çadırlardan oluşan 'Oba Pansiyon' alanı kuruyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:31
Yenişehir Yarhisar'da 'Oba Pansiyon' — Kıl Çadırlarla Osmanlı Dokusunda Turizm

Yenişehir Yarhisar'da 'Oba Pansiyon' ile Osmanlı dönemi yaşatılacak

Orhangazi tarafından Osmanlı’nın ilk başşehri Yenişehir’e bağlı Yarhisar köyüne yaptırılan Nilüfer Hatun camii, hamamı ve çeşme gibi tarihi yapılarının bulunduğu köyde, Güneşin Kadınları Kooperatifi tarafından Avrupa Birliği onaylı ICMPD’nin Enhancer Projesi kapsamında tarihi dokuya uygun çadırlardan oluşan 'Oba Pansiyon' alanı oluşturuluyor.

Projenin detayları

Yenişehir Belediyesi desteğiyle yürütülen 'Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm ve İstihdam Projesi' kapsamında köyün doğal ve kültürel dokusuna uygun kıl çadırlardan oluşan konaklama alanı inşa ediliyor. Kooperatif, Türkiye genelinde seçilen 50 başarılı kooperatif arasında yer alarak Avrupa Birliği’nden hibe almaya hak kazanmıştı.

Altyapı çalışmaları tamamlandı. Güneşin Kadınları Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir, zemin düzenleme ve şev taşı düzenlemelerinin tamamlandığını belirtti. Proje alanı dört bölümden oluşacak:

• Birinci bölüm: restoran, yönetim ve idare ofisi, resepsiyon, mutfak, çamaşır odası, veranda ve tuvaletler.
• İkinci bölüm: kafe ve oturma alanları.
• Üçüncü bölüm: her biri 4 kişilik ailelerin kullanımına uygun, içinde banyo ve tuvaleti bulunan 10 adet kıl çadır.
• Dördüncü bölüm: aktivite alanları.

Proje, bu yönüyle Türkiye’de kadın kooperatifleri tarafından kurulacak ilk işletme olma özelliğini taşıyor.

Başkan Ercan Özel: 'Kadının emeğiyle büyüyen her projenin arkasındayız'

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, proje ile ilgili değerlendirmesinde kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki önemine dikkat çekti: 'Yenişehir’in kalkınmasını yalnızca tarım ve sanayiyle değil; turizm, kültür ve kadın emeğini merkeze alan projelerle birlikte düşünüyoruz. Güneşin Kadınları Kooperatifi’nin, Avrupa Birliği destekli böyle güçlü bir projeyi ilçemize kazandırmış olması bizler için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Yarhisar’ın tarihi ve doğal dokusuna uygun şekilde hayata geçirilen bu proje, hem kadın istihdamına katkı sağlayacak hem de ilçemizin turizmde hak ettiği yere ulaşmasına önemli bir ivme kazandıracak. Kadının emeğiyle büyüyen her projenin arkasındayız.'

